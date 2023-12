BR24 Sport Jubel zum Jahresabschluss: FC Bayern siegt mit letzter Kraft Stand: 20.12.2023 23:13 Uhr

Der FC Bayern hat sich mit letzter Kraft in die Winterpause geschleppt. Der deutsche Meister gewann auch ohne acht kranke oder verletzte Profis mit 2:1 beim VfL Wolfsburg und bleibt dadurch in der Bundesliga an Tabellenführer Bayer Leverkusen dran.

Von BR24Sport

Stürmerstar Jamal Musiala und Bayern München haben sich mit einem biederen Pflichtsieg in die Weihnachtsferien verabschiedet und bleiben an Tabellenführer Bayer Leverkusen dran. Im letzten Spiel des Jahres wurschtelte sich der Rekordmeister trotz einiger Probleme zu einem 2:1 beim VfL Wolfsburg. Musiala (33.) und Harry Kane (43.) per Traumtor trafen für die Mannschaft von Thomas Tuchel. Für die nicht chancenlosen Wölfe war der Treffer von Maximilian Arnold (45.+1) zu wenig.

Musiala trifft in seinem Jubiläumsspiel

Der FC Bayern München musste auch im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres auf seine Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka wegen eines grippalen Infekts verzichten. Es spielte die gleiche Elf wie beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart.

Die ersten 30 Minuten konnte der VfL Wolfsburg mit dem Rekordmeister noch mithalten, doch dann wurde der Druck der Münchner immer größer. In der 27. Minute verpasste Thomas Müller, der seinen Vertrag am Vortag verlängert hatte, knapp das Tor. Ein Kopfball des Ur-Bayers landete neben dem Torpfosten. In der 33. Minute belohnte sich der FC Bayern für seine Angriffsbemühungen: Jamal Musiala traf in seinem 100. Bundesligaspiel per Kopf zum 1:0.

Kurz vor der Pause erzielte Harry Kane mit einem Sonntagsschuss das 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kam Wolfsburg doch noch gefährlich vor das Tor der Bayern. Maximilian Arnold verkürzte mit einem Traumtor auf 1:2

Wölfe setzen Bayern in der zweiten Hälfte unter Druck

In den zweiten 45 Minuten sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie: Die Bayern kamen dominant aus der Kabine, verloren dann aber zunehmend die Spielkontrolle. Die Hausherren wurden immer stärker und drängten auf den Ausgleich. Der FC Bayern hatte Probleme, sich von den Angriffen der Wolfsburger zu befreien. Und wenn sie es mal schafften, spielten sie unsauber nach vorne.

Erst in der 70. Minute gelang es den Münchnern, den Druck aus dem Wolfsburger Spiel zu nehmen und kamen zu Kontern. Doch war den Bayern-Spielern Müdigkeit anzumerken. "Wir waren im roten Bereich. Größtes Kompliment an die Spieler", sagte Trainer Thomas Tuchel am "Sky"-Mikrofon: "Das war am Ende in der zweiten Halbzeit ein Kraftakt."

Quelle: BR24Sport 20.12.2023 - 22:54 Uhr