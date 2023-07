Dritter Neuzugang "Monster" Kim neuer Innenverteidiger des FC Bayern Stand: 18.07.2023 18:16 Uhr

Der FC Bayern München hat den südkoreanischen Innenverteidiger Min-jae Kim verpflichtet. Der 26-Jährige kommt für rund 50 Millionen Euro vom SSC Neapel. Die Verpflichtung ihres Wunsch-Innenverteidigers gaben die Münchner am Dienstag bekannt.

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung des Südkoreaners Min-Jae Kim perfekt gemacht. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom italienischen Fußball-Meister SSC Neapel und unterschreibt an der Isar einen Fünfjahresvertrag bis Sommer 2028. Demnach wechselt Kim, der in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel besaß, für eine fixe Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro.

Kim beeindruckt durch Physis, Mentalität und Schnelligkeit

„Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fußballers. Ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet. Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln", lässt sich der Neuzugang, der mit der Rückennummer drei zukünftig auflaufen wird, in einer Pressemitteilung zitieren. "Er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit. Wir freuen uns, dass er sofort voll in die Vorbereitung einsteigen kann und sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise auch unsere Fans begeistern wird“, kommentiert Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen die Neuverpflichtung.

Dritter Neuzugang der Münchner

Kim, der aufgrund seiner 1,90 Meter Größe in Italien den Spitznamen "Monster" trug, soll den zu Paris Saint-Germain gewechselten Franzosen Lucas Hernández ersetzen. Er soll künftig gemeinsam mit dem Niederländer Matthijs de Ligt die bayerische Innenverteidigung bilden. Kim ist nach Konrad Laimer und Raphael Guerreiro der dritte Neuzugang des Bundesligisten.

Quelle: BR24 im Radio 18.07.2023 - 17:54 Uhr