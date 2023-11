BR24 Sport Jetzt live: Upamecano und Kane treffen früh im Topspiel Stand: 04.11.2023 18:44 Uhr

Kein Kimmich, kein de Ligt – dafür kehrt Leon Goretzka im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund in die Startelf des FC Bayern München zurück. Der BVB muss auf den verletzten Emre Can verzichten. Hören Sie die Partie in der Radioreportage!

Von BR24Sport

Die Personalsituation beim FC Bayern ist mal wieder sehr angespannt. Vor dem Spitzenspiel gegen Dortmund fällt nun nicht nur Innenverteidiger Matthijs de Ligt verletzt aus, auch Joshua Kimmich (Rotsperre) muss ersetzt werden. "Gegen alle Schwierigkeiten fahren wir nach Dortmund, um zu gewinnen", hatte FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Freitag gesagt. Nun ist klar, wie er spielen lassen möchte.

Thomas Müller wieder nur auf der Bank

Nationalspieler Leon Goretzka ist nach seiner Mittelhandfraktur zwar erst kürzlich ins Training zurückgekehrt, steht in Dortmund aber ebenso in der Startelf wie Dayot Upamecano. Der Franzose hatte zuletzt an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel laboriert. Tuchel kann sich damit sogar den Luxus erlauben, auf Thomas Müller zu verzichten - Jamal Musiala spielt hinter der Spitze Harry Kane.

Beim BVB ist Kapitän Emre Can wie befürchtet nicht rechtzeitig fit geworden, er steht nicht im Kader. Mats Hummels in der Innenverteidigung und Niclas Füllkrug im Sturm nehmen nach ihrer Pokal-Pause wieder ihre Stammplätze ein, Felix Nmecha sitzt auf der Bank.

Durch den Sieg von Bayer Leverkusen bei der TSG Hoffenheim (3:2) am Nachmittag ist das Topspiel noch wichtiger geworden. Dortmund liegt nun sieben Punkte hinter dem Tabellenführer, die Münchner fünf.

Die Aufstellungen

Dortmund: Kobel - Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson - Özcan, Sabitzer - Malen, Reus, Brandt - Füllkrug. - Trainer: Terzic

FC Bayern: Neuer - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Laimer - Sané, Musiala, Coman - Kane. - Trainer: Tuchel

Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach)

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 04.11.2023 - 18:30 Uhr