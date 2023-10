BR24 Sport Jan-Christian Dreesen - der Mann für den "Spirit" beim FC Bayern Stand: 30.10.2023 00:35 Uhr

Seit fünf Monaten ist Jan-Christian Dreesen Vorstandschef beim FC Bayern München. Nach innen und außen will er dem Klub wieder einen "Spirit" wie 2013, dem Triple-Jahr verpassen.

Von Bernd R. Eberwein

Bestens gelaunt saß Jan-Christian Dreesen, Vorstandschef beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München, zum ersten Mal in einem Fernsehstudio. Zu "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen kam der 56-Jährige mit dem Rückenwind des souveränen 8:0-Heimsiegs gegen Darmstadt 98.

Seit den späten 70er-Jahren, seit der fünften Klasse, ist der gebürtige Auricher selbst Bayernfan. Seit Mai dieses Jahres steht er an der Spitze der AG des Vereins. Fünf Monate zwar erst, aber fünf durchaus turbulente Monate. Denn Dreesen übernahm in einer Phase, in der der Verein nach der Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic durchaus mit atmosphärischen Störungen zu kämpfen hatte.

Dreesen bestätigt atmosphärische Störungen beim FC Bayern

"Das würde ich schon so sehen", bestätigte Dreesen mit Blick auf seinen Amtsantritt vor fünf Monaten: "Als ich übernommen habe, habe ich mich ein Stück zurückerinnert." Als Dreesen 2013 in den Klub gekommen ist, "da habe ich das große Glück gehabt, in eine Phase zu kommen, wo wir nicht nur jedes Spiel gewonnen haben, sondern wo du einen ganz speziellen 'Spirit'' gespürt hast.

Sportlicher Erfolg durch mehr Zusammenhalt und Freude

Nach dem verlorenen Champions-League-Finale ein Jahr zuvor hätten alle im Verein zusammengehalten, waren füreinander da. "Und diese Art von Zusammenhalt und Freude - Freude zur Arbeit zu gehen, Freude den anderen zu sehen, das wünsche ich mir, dass wir das wieder stärker machen als wir das eine Zeit getan haben. Weil ich persönlich davon tief überzeugt, dass sich das überträgt: in wirtschaftlichen Erfolg, in sportlichen Erfolg."

Im Video: Das komplette Blickpunkt-Sport-Gespräch mit Jan-Christian Dreesen

Quelle: Blickpunkt Sport 29.10.2023 - 21:45 Uhr