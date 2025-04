BR24 Sport Jahn Regensburg sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf Stand: 13.04.2025 15:33 Uhr

Jahn Regensburg feiert einen 2:0-Heimsieg gegen Schalke 04. Mit diesem Dreier holt das Tabellenschlusslicht ganz wichtige drei Punkte im Kampf um den Ligaverbleib.

Von BR24Sport

Jahn Regensburg hat im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gesendet: Das Team von Andreas Putz besiegte Schalke 04 mit 2:0. Der Abstand des Tabellenschlusslichts auf den Relegationsplatz beträgt nun sechs Punkte.

Nach der 0:6-Schlappe in Elversberg reagierte Trainer Andreas Patz und tauschte in der Startelf mehr als die Hälfte seiner Spieler aus. Um noch eine Chance im Kampf um den Abstieg zu haben, forderte der Coach von seinen Spielern "physisch an die Grenzen zu gehen" und Zweikampfhärte: "Wir müssen dem Gegner die Freude am Spiel nehmen." Und Schalke hatte in Regensburg wirklich keinen Spaß - zum einen kamen die Knappen mit dem schlechten Platz nicht zurecht zum anderen beherzigten die Regensburger die Sätze ihres Trainers.

Jahn nutzt Keeper-Patzer aus

Von Anfang war war der Jahn die spielbestimmende Mannschaft, schaffte es aber in den ersten Minuten nicht, Schalke unter Druck zu setzen. Doch mit der ersten Ecke und dem ersten Torschuss im Spiel fiel gleich das 1:0. Christian Kühlwetter, einer der Neuen in der Startelf, nutzte nach einer Ecke einen Patzer des Schalker Keepers Justin Heekeren und zog aus 19 Metern auf das Tor (21.Min). Im Anschluss hätte Jahn fast das 2:0 erzielt - erneut patzte Heekeren und spielte den Ball direkt auf Tim Handwerker, der aus 30 Metern nur knapp das Tor verfehlte.

Von den Gästen war in Hälfte eins wenig zusehen und zeigten sich offensiv harmlos. Regensburg ließ durch konsequentes Pressing auch wenig zu.

Spannung bis zum Schluss

Erst nach Wiederanpfiff zeigten sich die Schalker spielfreudiger und schafften es nun auch mal in den Jahn-Strafraum. Die Hausherren standen aber weiter kompakt. Doch die Angriffe der Gäste wurden gefährlicher - der Ausgleich lag in der Luft. Regensburg war nur noch auf das Verteidigen konzentriert. Doch kurz vor Schluss gelang Dejan Galjen das erlösende 2:0.

Quelle: Blickpunkt Sport 13.04.2025 - 21:45 Uhr