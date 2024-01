BR24 Sport Jahn Regensburg patzt beim BVB II verliert Tabellenführung Stand: 24.01.2024 21:08 Uhr

Mit einer schwachen Leistung bei der U23 von Borussia Dortmund reißt die lange Serie von Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer verlieren erstmals seit September 2023 wieder ein Spiel und gleichzeitig die Tabellenführung.

Von BR24Sport

Nach 16 Spielen ohne Niederlagen verlor die Elf von Joe Enochs bei Borussia Dortmund II am Mittwoch nach einem dürftigen Auftritt mit 0:1 (0:0). Nach einem verwandelten Foulelfmeter von Ole Pohlmann ( 67.) kam der Jahn nicht mehr zurück und gibt die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga an Dynamo Dresden ab, die am Dienstag bei Waldhof Mannheim gesiegt hatten (2:0).

Offensive harmlos - Lotka pariert Mustafa

Trotz des plötzlichen Todes von Agyemang Diawusie Ende November, hatte sich Regensburg sportlich nicht aus dem Konzept bringen lassen und die Hinrunden-Meisterschaft gefeiert. Doch im Spiel gegen die zweite Vertretung des BVB lief nicht viel zusammen für den Zweitliga-Absteiger. Schon im ersten Durchgang waren Chancen rar gesät, auch nach dem Ausgleichstreffer kam wenig von der Offensive um Top-Torjäger Noah Ganaus.

Erst ein Freistoß von Winter-Neuzugang Valdrin Mustafa sorgte für Gefahr: Sein Schuss aus knapp 25 Metern flog in Richtung rechter oberer Winkel, doch Dortmunds Schlussmann Lotka konnte die Kugel mit einer starken Parade noch um den Pfosten lenken. Auf der Gegenseite hätten die Schwarzgelben mehrmals für die Vorentscheidung sorgen können.

Quelle: BR24Sport im Radio 24.01.2024 - 22:35 Uhr