BR24 Sport Ingolstadt - Unterhaching |21.10., 14 Uhr |Stream & BR-Fernsehen

Ingolstadt - Unterhaching |21.10., 14 Uhr |Stream & BR-Fernsehen Stand: 19.10.2023 18:44 Uhr

Die 3. Liga live im BR-Fernsehen: Der FC Ingolstadt empfängt Aufsteiger SpVgg Unterhaching. Verfolgen Sie die Partie auch live im Stream bei BR24Sport. Ihr Moderator ist Markus Othmer, Reporter ist Florian Eckl.

Von BR24Sport

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg möchte der FC Ingolstadt am 12. Spieltag der 3. Liga punkten. Doch das wird nicht einfach. Denn Aufsteiger SpVgg Unterhaching hat sich bislang gut in der neuen Spielklasse etabliert und sich bislang in der oberen Tabellenhälfte festgebissen. Doch das könnte sich am Samstag ändern. Mit einem Sieg würde das Team von FCI-Coach Michael Köllner im oberbayerischen Derby an Unterhaching vorbeiziehen.

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Spiel am Samstag, 21. Oktober, ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream auf BR24Sport. Ihr Moderator ist Markus Othmer, Ihr Reporter ist Florian Eckl.

Hachinger Verletzungssorgen, Ingolstädter Defensivsorgen

Bei den Gästen aus der Münchner Vorstadt fällt Kapitän Josef Welzmüller mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Für die Schanzer ist unabhängig vom Personal der Spielvereinigung die Richtung klar. Man wolle "den Gegner unter Druck setzen" und "aktiv sein", stellte Trainer Köllner auf der Pressekonferenz vor dem Spiel klar. "Wir spielen zuhause [...] und wollen schon dafür sorgen, dass wir die drei Punkte hier behalten."

Dabei setzen die Gastgeber auf ihre starke Offensive. Die ist auch Hachings Trainer Marc Unterberger bestens bekannt. Die Ingolstädter hätten "mit Jannik Mause einen absoluten Topscorer, der neun Kisten schon gemacht hat", warnt der Trainer vor dem Spiel, hat aber zugleich die Schwäche der Ingolstädter erkannt. Die Köllner-Elf habe "mit 17 Toren schon verhältnismäßig viele Gegentreffer hinnehmen müssen" müssen und "da erhoffen wir uns natürlich auch die ein oder andere Situation für uns", spekuliert Unterberger.

Dann soll es klappen, die Auswärtsschwäche abzulegen. "Wir sind nicht bekannt, dass wir die Auswärtsmonster der Liga sind. Ganz im Gegenteil: wir haben noch keinen Sieg auswärts erringen können", gesteht Unterberger. Bisher haben die Hachinger nur vier Zähler in der Fremde geholt. Daran will Gegner Ingolstadt ansetzen, denn Trainer Köllner sieht noch Potenzial bei seiner Mannschaft: "Dass wir noch nicht bei hundert Prozent sind, muss man schon sagen". So oder so dürfte es ein umkämpftes Aufeinandertreffen am Samstag werden.

Quelle: Blickpunkt Sport 21.10.2023 - 14:00 Uhr