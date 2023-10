BR24 Sport Ingolstadt - Unterhaching |21.10., 14 Uhr |BR-Fernsehen & Stream Stand: 17.10.2023 12:16 Uhr

Die 3. Liga live im BR-Fernsehen: Der FC Ingolstadt empfängt Aufsteiger SpVgg Unterhaching. Verfolgen Sie die Partie auch live im Stream bei BR24Sport. Ihr Moderator ist Markus Othmer, Reporter ist Florian Eckl.

Von BR24Sport

Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg möchte der FC Ingolstadt am 12. Spieltag der 3. Liga punkten. Doch das wird nicht einfach. Denn Aufsteiger SpVgg Unterhaching hat sich bislang gut in der neuen Spielklasse etabliert und sich bislang in der oberen Tabellenhälfte festgebissen. Doch das könnte sich am Samstag ändern. Mit einem Sieg würde das Team von FCI-Coach Michael Köllner im oberbayerischen Derby an Unterhaching vorbeiziehen.

Der Bayerische Rundfunk überträgt das Spiel am Samstag, 21. Oktober, ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream auf BR24Sport. Ihr Moderator ist Markus Othmer, Ihr Reporter ist Florian Eckl.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 21.10.2023 - 14:00 Uhr