BR24 Sport Hoeneß über Lemke-Tod: "Die Nachricht macht mich traurig"

Werder-Bremen-Urgestein Willi Lemke ist tot. FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der mit dem ehemaligen Werder-Manager die ein oder andere Fehde austrug, zeigt sich betroffen und bezeichnet Lemke als "Mann des Dialogs".

Willi Lemke hanseatisch kühl, Uli Hoeneß aufgebracht mit rotem Kopf - was wäre die Fußball-Bundesliga in den 80er- und 90er-Jahren ohne die Dauerfehde zwischen den Managern von Werder Bremen und Bayern München gewesen. Das erfolgreiche Aufbegehren der Grün-Weißen gegen den Branchenführer an der Seite von Trainer Otto Rehhagel ist das Vermächtnis von Wilfried "Willi" Lemke, der am Montag - eine Woche vor seinem 78. Geburtstag - in Folge einer Hirnblutung gestorben ist.

Hoeneß. "Lemke ein Mann der Kontroverse und des Dialogs"

"Willi Lemke war ein Mann der Kontroverse: Jeder weiß, dass wir oft diskutiert und gestritten haben. Aber er war auch ein Mann des Dialogs, und letztlich haben wir zu einem guten Verhältnis gefunden", sagte sein einstiger Rivale Hoeneß auf SID-Anfrage: "Er hat die Bundesliga und den deutschen Fußball sehr bereichert. Mein aufrichtiges Beileid an seine Angehörigen und Freunde sowie an Werder Bremen - den Verein, der ohne Willi Lemke nicht der wäre, der er heute ist."

Lautstarke Duelle Hoeneß/Lemke

Uli Hoeneß' Duelle mit Willi Lemke verliefen oft lautstark. Norddeutsch-kühl stempelte Lemke den FC Bayern als "Totengräber des deutschen Fußballs" ab. Lemke galt als Erzfeind des Bayern-Patriarchen.

Das vermeintliche "Geld regiert die Welt"-Modell beim Serienmeister stieß Lemke sauer auf. "Hoeneß glaubt, mit Geld und Macht Leute niederzubügeln, sie mit gezielten Attacken mundtot machen zu können", kritisierte er einmal die Münchner Allmachtsfantasien. Umgekehrt ließ Uli Hoeneß wenig Gutes am früheren Bremer. Es sei "erstaunlich, dass ein Mann mit einem solchen Charakter Minister eines Bundeslandes werden kann", wetterte Hoeneß einst bei Lemkes Wechsel in den Bremer Senat.

Versöhnung nach Hoeneß' Haft

Nach Hoeneß' Haftentlassung 2016 hatten sich die beiden Alphatiere doch noch versöhnt. "Unser Verhältnis hat sich total entspannt und prima entwickelt. Ich hatte ihn nach meinem Gefängnisaufenthalt angerufen und mich bedankt, dass er die Zeit vor dem Urteil und danach nicht genutzt hat, um auf mich draufzutreten. Daraus hat sich ein Dialog mit mehreren Treffen ergeben", sagte Hoeneß einmal dazu.

