BR24 Sport Heute im Stadion-Hörer: "Die Bayern sind satt" Stand: 10.02.2024 20:35 Uhr

Bayer Leverkusen besiegt den FC Bayern München und zieht an der Tabellenspitze auf fünf Punkte weg. Die Hörer bei "Heute im Stadion" antworten in der Frage der Woche daraquf, was Bayer besser macht als Bayern.

Von BR24Sport

Elf Meisterschaften in Serie haben die Bayern gewonnen, jetzt steuert Leverkusen den Titel an und besiegt den Rekordmeister auch im direkten Duell klar mit 3:0 (1:0). Die "Heute im Stadion"-Hörer meinen, Bayer sei hungriger, die Bayern satt.

Die Frage der Woche: Besserer Trainer, besserer Kader - Warum hat Bayer die Nase vorne?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 10. Februar, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Heute im Stadion 10.02.2024 - 15:05 Uhr