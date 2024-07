BR24 Sport Heimspiel 1974 - Die erste Fußball-WM in Deutschland Stand: 01.07.2024 08:45 Uhr

Die Weltmeisterschaft 1974: Zum ersten Mal war Deutschland Austragungsort des größten Fußballturniers der Welt. Und vor allen Dingen der FC-Bayern-Block in der Nationalmannschaft kannte nur ein Ziel: das Finale in München.

Von BR24Sport

Vor 50 Jahren richtete Deutschland das erste Mal in der Geschichte eine Fußball-Weltmeisterschaft aus. Die WM 74 sollte nicht nur deshalb für immer in das kollektive Gedächtnis der deutschen Fußballfans Einzug halten. Am Ende des Turniers schossen Paul Breitner und Gerd Müller Deutschland zum Titel.

Hoeneß: "WM in München, Heimatstadt und dann nicht dabei sein? Das gab's nicht"

In der Dokumentation von Christoph Nahr erinnern sich Weltmeister von damals zurück an ein Turnier, welches vor allem für die Bayern im Team nur ein ultimatives Ziel kannte - das Finale in München: "WM 74, WM in München, Heimatstadt und dann nicht dabei sein? Das gab´s nicht", erinnert sich Uli Hoeneß. Und er sollte Recht behalten. Die Mannschaft um Kapitän Franz Beckenbauer holte den Titel, der für Sepp Maier für immer "das Höchste bleibt, was man erreichen kann".

Neben Uli Hoeneß und Sepp Maier sind Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Günter Netzer und der Niederländer Arie Haan in dieser Doku mit von der Partie und blicken zurück auf den denkwürdigen 7. Juli 1974 im Münchner Olympiastadion.

BR-Themenabend: 50 Jahre WM 1974

Das BR Fernsehen widmet dem historischen Jubiläum einen ganzen Themenabend 50 Jahre danach: mit einer neuen Doku, in der sich die Helden von damals zurückerinnern, dem Doku-Porträt "Beckenbauer", das erstmals im Januar im Ersten lief, sowie weiteren Beiträgen, die allesamt auch in der ARD Mediathek abrufbar sind. Den krönenden Abschluss bildet eine 75-minütige Zusammenfassung des Endspiels von 1974.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: Blickpunkt Sport 03.06.2025 - 20:15 Uhr