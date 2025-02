BR24 Sport Harte Aufgabe im CL-Achtelfinale: FC Bayern trifft Leverkusen Stand: 21.02.2025 12:26 Uhr

Im Achtelfinale der Champions League im Fußball bekommt es der FC Bayern München mit Xabi Alonsos Bayer 04 Leverkusen zu tun. Das ergab das Los von Ex-FC-Bayern-Spieler Giovane Elber, der als "Glücksfee" auch die restlichen Partien ausloste.

Von BR24Sport

Im Achtelfinale der Fußball-Champions-League trifft der FC Bayern München in einem äußerst kniffligen deutschen Duell auf den Meister Bayer 04 Leverkusen. Die Leverkusener waren einer von zwei möglichen Gegnern. Der andere, Atlético Madrid, trifft im Derbi Madrileno auf Real Madrid. Borussia Dortmund hatte im Übrigen Losglück und trifft auf den OSC Lille.

Die Duelle FCB-Bayer und Real-Atlético gelten als Top-Aufeinandertreffen in diesem Achtelfinale. Die Partien finden am 4./5. März und 11./12. März statt. Das Hinspiel steigt zunächst im diesjährigen Finalstadion in München, eine Woche darauf geht es zur Entscheidung nach Leverkusen. Mit der Auslosung am Freitag stehen nun auch die sämtlichen weiteren möglichen Partien im neuen Champions-League-Turnierbaum bis zum Finale fest.

Schwierige Partien in den Play-offs gegen Celtic Glasgow

Hinter den Münchnern liegen zwei mühevolle Auftritte gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow in den Play-offs. Erst das Last-Minute-1:1 von Alphonso Davies beim Rückspiel sicherte dem FCB den Einzug in das Königsklassen-Achtelfinale. Dabei hätte es der deutsche Rekordmeister auch direkt und ohne Umweg in die Top Acht schaffen können. Die Play-offs hatten dem FCB zwei weitere Pflichtspiele eingebracht, die im dicht getakteten Winter eine Extra-Anstrengung bedeuteten.

Das klare Ziel ist nach dieser genommenen Hürde das "Finale dahoam" am 31. Mai. Um das zu erreichen, muss der Verein sich auf die kommenden Partien vorbereiten. "Wir haben gut zu tun", betonte Thomas Müller mit Blick auf die kommenden Wochen. Das schwache 0:0 in Leverkusen zuletzt in der Liga müsse man "abhaken", sagte Müller vor einigen Tagen. Trainer Vincent Kompany ist sicher, dass seine Spieler aus den vergangenen Partien lernen. "Wichtig ist für mich, dass wir bisher fast 100 Tore geschossen haben. Wir haben immer dominant gespielt", so der Belgier.

Mit angeschlagenem Kane in die heiße Phase

Das Problem: Harry Kane ist aktuell angeschlagen. Gegen Celtic Glasgow musste er zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der Torjäger droht auch im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag auszufallen. Grund ist eine "Einblutung in der Wade", wie der Verein nach dem 1:1 gegen Celtic berichtete.

"Harry hat mit Problemen gespielt", sagte der Sportvorstand Max Eberl. Er habe schon in der ersten Hälfte nicht richtig sprinten und antreten können. "Hoffentlich reicht es bis Sonntag", sagte Eberl über eine mögliche schnelle Rückkehr von Kane.

Max Eberl: Finale dahoam "schwebt über uns allen"

Mit oder ohne Kane ist den Bayern der Meistertitel wohl kaum mehr zu nehmen. Dieses Jahr soll es auch mit der Champions League klappen. Das Finale, hatte Sportvorstand Max Eberl zuletzt schon betont, schwebe "über uns allen".

Die weiteren Spieltermine in der Champions League

Quelle: BR24Sport 21.02.2025 - 18:30 Uhr