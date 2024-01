BR24 Sport Handball-Legende Klühspies setzt bei EM 2024 auf Heim-Vorteil Stand: 08.01.2024 15:06 Uhr

Kurt Klühspies ist eine Handball-Legende. Zusammen mit dem TSV Großwallstadt feierte er in den 1970er und 1980er Jahren große Erfolge. Der 71-jährige Unterfranke setzt bei der Handball-EM 2024 auf den deutschen Heimvorteil.

Von Nicole Hornischer

Kurt Klühspies gehörte zu den besten Rückraumspielern der Welt und war zu seiner Zeit ein Handball-Superstar: sechsmal Deutscher Meister, zweimal Europapokalsieger, Supercup-Gewinner, Weltauswahlspieler und sein wohl größter Erfolg: Handball-Weltmeister 1978.

Am 10. Januar startet die Handball-EM in Deutschland - ein Ereignis, dem auch der 71-Jährige entgegenfiebert. Klühspies ist beim Eröffnungsspiel des DHB-Teams gegen die Schweiz vor Ort. Der EM-Auftakt findet vor einer Weltrekordkulisse statt. 53. 000 Zuschauer im Düsseldorfer Fußballstadion sollen die deutschen Handballer beflügeln. "Dieses Eröffnungsspiel ist schon ein Hammer. Und ich bin dabei", freut sich der Unterfranke im Gespräch mit BR24Sport-Moderatorin Marianne Kreuzer in der "Abendschau" im BR Fernsehen.

Wiederholt sich das Wintermärchen von 2007?

Klühspies hofft, dass bei der Heim-EM ein ähnliches Wintermärchen in Deutschland stattfindet, wie bei der WM 2007, als Deutschland Handball-Weltmeister im eigenen Land wurde. "2007 haben wir gesehen, wie schnell die Euphorie übergreifen kann. Das war eine Sensation, was da in Deutschland abgegangen ist - die Zuschauerzahlen, Einschaltquoten von 19 Millionen. Das kann ich mir dieses Jahr wieder sehr gut vorstellen", so der ehemalige Handball-Profi.

Ein dritter EM-Triumph nach 2004 und 2016 wäre für den DHB eine kleine Sensation. So sieht es auch Klühspies: "Man muss schon sehen, dass wir international nicht ganz vorne mit dabei sind." Aber der Ex-Großwallstadt-Spieler hofft auf den Heim-Vorteil: "Es stehen immer 20.000 hinter einem und klatschen bei jedem Ballbesitz - das ist anders, als wenn du im Ausland ausgepfiffen wirst."

Quelle: Abendschau 05.01.2024 - 18:00 Uhr