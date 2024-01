BR24 Sport Handball-EM: Österreich patzt - Deutschland im Halbfinale Stand: 24.01.2024 19:42 Uhr

Bei der Handball-EM schnappt sich Deutschland das Ticket für das Halbfinale - noch vor der Partie gegen Kroatien. Das Spiel am Mittwochabend fällt somit nicht mehr ins Gewicht.

Von BR24Sport

Jubel schon beim Warmmachen: Deutschlands Handballer haben das EM-Halbfinale erreicht. Dank doppelter Schützenhilfe von Island und Frankreich stand bereits vor dem Kroatien-Kracher am Mittwochabend fest, dass die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bei ihrer Heim-EM um die Medaillen spielt - der Traum vom goldenen Wintermärchen lebt!

Schon vor dem Kroatien-Kracher am Abend in Köln war klar: Deutschland konnte nicht mehr vom zweiten Platz der Gruppe I verdrängt werden. Gegner in der Runde der letzten Vier ist am Freitagabend Weltmeister und Turnier-Topfavorit Dänemark. Das zweite Endspiel-Ticket spielen Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden aus.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 24.01.2024 - 22:55 Uhr