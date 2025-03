BR24 Sport Guter Start für die SpVgg Bayreuth ins neue Jahr Stand: 01.03.2025 10:21 Uhr

Guter Start für die SpVgg Bayreuth in das neue Jahr der Regionalliga: Die Oberfranken bezwangen Viktoria Aschaffenburg mit 3:0 und befinden sich weiter im Aufstiegsrennen.

Drei Nachholpartien wurden am vergangenen Wochenende gespielt - nun stand der erste reguläre Spieltag der Regionalliga Bayern im Jahr 2025 an.

SpVgg Bayreuth droht die Insolvenz - Konzentration aufs Sportliche

Im Hans-Walter-Wild-Stadion traf mit der SpVgg Bayreuth die zweitstärkste Heimmannschaft der Liga auf Viktoria Aschaffenburg, das bislang zweitschwächste Auswärtsteam. Die Favoritenrolle lag also klar bei der Spielvereinigung. Und die Oberfranken hatten einen Auftakt nach Maß. Marco Stefandl brachte Bayreuth in der 3. Minute in Führung. Jann-Christopher George erhöhte in der 32. auf 2:0. In der 50. Minute gelang Stefandel sein zweiter Treffer. Trotz drückender Dominaz der Oberfranken, blieb es beim 3:0. Bayreuth rückt nach dem Sieg gegen Viktoria Aschaffenburg zumindest vorübergehend auf Platz zwei.

