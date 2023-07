BR24 Sport "Großer Wehrmutstropfen" : Sorgen um Choupo-Moting und Tel Stand: 19.07.2023 10:59 Uhr

Der 27:0-Kantersieg über den Kreisklassisten FC Rottach-Egern geriet beim FC Bayern schnell zur Nebensache. Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel mussten im Testspiel angeschlagen ausgewechselt werden.

Die Verletztenliste beim FC Bayern wird länger. Nach Thomas Müller (Hüftprobleme), sorgen sich die Münchner nun auch um ihre beiden Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel. Beide mussten beim Testspiel gegen den FC Rottach-Egern angeschlagen ausgewechselt werden.

Bei Tel schmerzt die Schulter, bei Choupo-Moting das Knie

Für Youngster Mathys Tel war planmäßig zur Halbzeit Schluss im Testspiel. Danach klagte der Franzose aber über Schulterbeschwerden, wie Trainer Thomas Tuchel nach Schlusspfiff zu Protokoll gab. Für ihn kam Eric Maxim Choupo-Moting in die Partie, der ebenfalls frühzeitig das Feld verlassen musste. Nach einem Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart schmerzte das Knie. Bei ihm wie auch bei Tel warten die Bayern auf eine Diagnose und hoffen auf keine allzu lange Ausfallzeit. "Das ist der große Wehrmutstropfen, weil wir durchs Trainingslager alle durchbringen wollten", so Tuchel.

Bayern droht ein Stürmerproblem

Sollten beide Stürmer tatsächlich länger ausfallen droht den Münchnern ein Problem auf der Stürmerposition. Choupo-Moting ist aktuell die erste Wahl auf der Neun, Mathys Tel wohl sein Vertreter. Die Verhandlungen mit Wunschspieler Harry Kane beziehungsweise mit dessen Verein Tottenham Hotspur gestalten sich schwierig.

Auch Thomas Müller ist derzeit nicht einsatzfähig. Der 33-Jährige hat das Trainingslager am Tegernsee mit Hüftproblemen verlassen. Er sei "frühestens" zur Asienreise wieder fit, informierte sein Trainer am Mittwochabend. Es werden spannende Wochen an der Säbener Straße - auch in Sachen Diagnostik.

