BR24 Sport Goretzkas Traum-Comeback: "Eine sehr schöne Geschichte" Stand: 21.03.2025 06:10 Uhr

Leon Goretzka hat in der Nations League den 2:1-Siegtreffer gegen Italien erzielt und wurde von Bundestrainer Nagelsmann zum "MVP des Spiels" erklärt. Nachdem sich der 30-Jährige bei Bayern München zurückkämpfte, schließt er auch in der DFB-Elf auf.

Von Karoline Kipper

In der 76. Minute sorgte Leon Goretzka für den 2:1-Siegtreffer. Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärte den Rückkehrer zum "MVP des Spiels": Goretzka hätte den größten Einfluss auf das Spiel gehabt, so Nagelsmann. Nun geht Deutschland auch dank Goretzka mit breiter Brust und als Favorit in das Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien am Sonntag (20.45 Uhr) in Dortmund. Eine versöhnlichere Geschichte hätte es nicht geben können.

Goretzka: "Kann sich jeder vorstellen, dass es nicht so schön war"

In den schwierigen Jahren der deutschen Nationalmannschaft mit frühem Ausscheiden bei Turnieren, schlechter Stimmung und viel Kritik war Leon Goretzka ein Gesicht des Teams. Während der "Auferstehung" der DFB-Elf, die vor der Heim-EM 2024 begonnen hatte, war der Mittelfeldspieler ausgebootet. "Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass es nicht so schön war, aber ich möchte lieber nach vorne gucken als zurück", so Goretzka nach Abpfiff. Nach 16 Monaten auf dem Abstellgleis bejubelten die deutschen Fans den 30-Jährigen im San Siro lautstark.

Szenario "wie ausgemalt"

"Das ist schon natürlich eine sehr schöne Geschichte", fand auch der Siegtorschütze selbst, "Man traut sich hin und wieder mal vor dem Spiel, sich so ein Szenario auszumalen, das habe ich tatsächlich diesmal auch gemacht." Goretzka war nicht nur an Großchancen beteiligt, sondern gewann auch defensiv wichtige Zweikämpfe. Dass er dann seinen Neustart mit einem Tor veredelte "ist natürlich schon, eine ganz runde Geschichte", gab der FCB-Spieler zu.

"Er hat sich in der Halbzeit noch beschwert, dass ich immer 20 Zentimeter zu hoch flanke bei ihm, dann hat zum Glück der letzte gepasst", so Joshua Kimmich, dessen Ecke zu Goretzkas 2:1 geführt hatte. Der DFB-Kapitän hatte bereits den Ausgleich von Tim Kleindienst in der 49. Minute vorbereitet und auch sonst ein beinahe makelloses Spiel gezeigt.

Im Video: Bundestrainer Nagelsmann analysiert die Partie und lobt Goretzka

"Diese Gier" als Teil des Erfolgsrezepts

Im schwarz-weißen Jubiläumstrikot anlässlich des 125-jährigen Verbandsbestehens offenbarte die DFB-Elf auch Lücken in der Manndeckung und machte es den Italienern nicht nur beim frühen Gegentreffer leicht, gefährlich vor dem deutschen Tor zu werden. Davon ließ sich die Nagelsmann-Elf nicht aus dem Konzept bringen. "Das ist das, was die Mannschaft in den letzten Monaten besser gemacht hat. Diese Gier, dass wir das Spiel gewinnen wollen und das spüren auch die Fans", analysierte Goretzka.

Goretzka: "Sehr glücklich, heute hier gespielt zu haben."

Für den, der sich auch zurück in die erste Reihe von Bayern München gespielt hat, war die Rückkehr zur Nationalmannschaft emotionaler als gedacht: "Ich muss zugeben, bei der Nationalhymne hat es mich mehr gepackt, als ich gedacht habe. Aber so soll es sein und ich bin sehr glücklich, heute hier gespielt zu haben."

Am Sonntagabend kann die DFB-Elf den Einzug ins Halbfinale der Nations League fix machen. Dann würde das Finalturnier in München und Stuttgart stattfinden und Leon Goretzka könnte nach der verpassten Heim-EM 2024 ein Teil des Heim-Turniers 2025 werden.

Im Video: Joshua Kimmich im Interview nach Abpfiff

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 21.03.2025 - 08:54 Uhr