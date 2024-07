BR24 Sport Gibt es bald Beckenbauer-Platz? Breitner: "Richtige Idee" Stand: 05.07.2024 05:23 Uhr

Steht die Allianz Arena München bald am Franz-Beckenbauer-Platz 5? Der Fußball-Kaiser, der im Januar verstarb, soll Medienberichten zufolge besonders geehrt werden. Sein Ex-Mitspieler beim FC Bayern, Paul Breitner, findet: "Es gibt nichts Besseres."

Im Januar starb Franz Beckenbauer. Der Fußball-Kaiser soll nun ganz besonders geehrt werden: mit einer eigenen Adresse. Die Allianz Arena im Münchner Norden soll deshalb bald eine andere Anschrift bekommen. Statt an der Werner-Heisenberg-Allee 25 könnte die Arena künftig am Franz-Beckenbauer-Platz 5 stehen.

Sein ehemaliger Mitspieler Paul Breitner findet diese Idee sehr gut: "Es ist die einzige richtige Idee", sagte Paul Breitner im BR24Sport-Exklusiv-Gespräch mit Marianne Kreuzer im Rahmen der Serie "Kreuzer trifft ...". "Wenn irgendjemand, die Stadt oder das Land Bayern, sich Gedanken gemacht haben sollte: Wie können wir den Franz auch in der Öffentlichkeit weiter leben beziehungsweise präsent sein lassen? Es gibt nichts Besseres."

Stadtrat muss über Beckenbauer-Platz abstimmen

Wie die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" vor einigen Tagen berichtete(externer Link), hat sich der Ältestenrat des Münchner Stadtrates demnach bereits vor einer Woche mit dem Thema befasst. Der Stadtrat müsse nun noch zustimmen. "Für die übrigen Anwohner an der Werner-Heisenberg-Allee wird sich übrigens nichts ändern, lediglich der Bereich rund um die Arena wird neu benannt. Die neue Adresse wird frühestens ein Jahr nach dem Tod des Kaisers offiziell", schrieben "Münchner Merkur/tz" weiter. Offizielle Angaben gab es zunächst nicht.

Mit der Rückennummer 5 wurde Beckenbauer zum Star. Das ist der Grund für die "Hausnummer" 5. Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Sein Tod hatte weltweit Anteilnahme ausgelöst. Er wurde als Spieler 1974 und als Trainer 1990 Weltmeister. Beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft wurde Beckenbauer eine Ikone. In der Münchner Arena fand auch eine Gedenkfeier für den ehemaligen Libero statt.

Witwe Heidi trug für Beckenbauer den EM-Pokal bei der Eröffnung in München

Als Zeichen der Würdigung soll er wie zuvor bereits Gerd Müller auch vor der Allianz Arena eine Statue bekommen. Im Andenken an die Fußball-Legende soll auf einem Sockel in Form der bayerischen Raute der "Kaiser" in 1,5-facher Lebensgröße in einer eleganten Pose als Dirigent des Spiels in Bronze gegossen werden. Dies geht auf eine Initiative der Kurt-Landauer-Stiftung zurück, die auch die Statue für den früheren Weltklasse-Stürmer Gerd Müller vorangetrieben hatte.

Beckenbauer war auch zum Start der EM nochmals geehrt worden. Seine Witwe Heidi trug bei der Eröffnungsfeier am 14. Juni den Sieger-Pokal auf das Spielfeld der Münchner Arena. Sie wurde vor dem EM-Auftaktspiel zwischen Deutschland und Schottland (5:1) von Jürgen Klinsmann und Bernard Dietz begleitet.

