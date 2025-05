BR24 Sport Gakpo, Mitoma, Leao: Wer wird der Wirtz-Ersatz beim FC Bayern? Stand: 27.05.2025 13:58 Uhr

Nach der Absage von Florian Wirtz sucht der FC Bayern München nach einer Alternative - erst recht sollte man sich mit Leroy Sané auf keinen neuen Vertrag einigen können. Gehandelt werden einige Namen, die jedoch alle nicht billig werden dürften.

Von Victor List

Boris Becker ist der erfolgreichste deutsche Tennisspieler. Sechs Grand-Slam-Titel, davon dreimal Wimbledon, hat er gewonnen. Nach seiner Karriere wurde er TV-Experte. Auch hier genießt er großes Ansehen. Doch nicht nur der Sport um die gelbe Filzkugel hat es Becker angetan, er ist auch leidenschaftlicher Fußballfan. In Deutschland drückt er dem FC Bayern die Daumen und erwies sich im vergangenen Sommer als Transfer-Orakel.

Schlägt das Transfer-Orakel Boris Becker wieder zu?

"Vincent Kompany, bitte sprich schnell mit Michael Olisé. Der würde perfekt in die Mannschaft passen", schrieb Becker im Juni 2024 auf dem Kurznachrichtendienst "X". Nur wenige Tage später machte der Rekordmeister die Verpflichtung des französischen Flügelflitzers von Crystal Palace perfekt. Der 23-Jährige schlug ein, wurde in seiner ersten Bundesliga-Saison zum "Rookie of the Season" gewählt. Nun ist nicht davon auszugehen, dass Sportvorstand Max Eberl auf die Vorschläge von Boris Becker wartet, bevor er auf dem Transfermarkt aktiv wird, dennoch hat die Tennislegende auch in diesen Tagen einen Transfer-Tipp für die Münchner.

Schließlich sucht der FC Bayern nach einem Ersatz in der Offensive für Florian Wirtz, der lieber nach Liverpool wechseln möchte. Zusätzlich stehen die Zeichen bei Leroy Sané auf Abschied. Der Flügelspieler, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, hatte ein Angebot zur Verlängerung zuletzt ausgeschlagen. Nun soll ihm Medienberichten zufolge eine lukrative Offerte von Galatasaray Istanbul vorliegen.

Wird Leao der Sané-/Wirtz-Ersatz?

Sollte Sané den Verein verlassen, brauchen die Münchner auf jeden Fall eine Alternative. Boris Becker hätte da schon eine Idee: "Rafael Leao wäre eine Traumverpflichtung für den FC Bayern", schrieb Becker vor einigen Tagen auf "X" und gab zu bedenken, dass er schon einmal richtig gelegen hatte. "Denkt daran, was ich euch über Olisé im letzten Sommer gesagt habe ..."

Tatsächlich soll der portugiesische Nationalspieler der AC Mailand auf der Liste des Rekordmeisters stehen. Doch der Transfer dürfte kostspielig werden. Der Marktwert des 25-jährigen Flügelspielers, der auch im Sturm zum Einsatz kommen kann, wird aktuell auf 75 Millionen geschätzt. Zusätzlich läuft sein Vertrag bei den "Rossoneri" noch bis 2028. Das Arbeitspapier soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro beinhalten, die allerdings nicht realistisch ist. Leao selbst will den Klub gerne verlassen und kann sich dem Vernehmen nach eine Zukunft in der bayerischen Landeshauptstadt gut vorstellen.

Holt der FC Bayern EM-Toptorschütze Gakpo?

Das Problem könnte also der Preis werden, weshalb Max Eberl weitere Alternativen in der Hinterhand hat. Wie "Sky" am Montagabend vermeldete, soll sich der FC Bayern auch mit Cody Gakpo beschäftigen. Wie Leao ist Gakpo auf dem linken Flügel zu Hause, hat in dieser Saison beim FC Liverpool aber auch des Öfteren schon im Angriffszentrum gespielt. Auch hier dürfte es für die Münchner aber schwer werden, ein Schnäppchen zu machen. Gakpos Marktwert liegt bei 70 Millionen Euro. An dem niederländischen Nationalspieler, der bei der EM im vergangenen Sommer Toptorschütze wurde, waren die Münchner schon vor drei Jahren interessiert.

Ein Japaner für den FC Bayern?

Auch Option Nummer drei wird nicht billig, ist aber vom Marktwert eine Kategorie unter Leao und Gakpo. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der FC Bayern auch Brightons Kaoru Mitoma auf dem Schirm. Der 28-jährige japanische Nationalspieler beeindruckt seit drei Jahren in der englischen Premier League und hat seinen Marktwert auf 45 Millionen Euro gesteigert. Es kursieren Gerüchte über eine mögliche Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen. Weder die Höhe noch die Existenz einer solchen Klausel sind aber bestätigt. Mitoma kommt über den linken Flügel und steuerte in dieser Saison in der Liga 14 Torbeteiligungen (zehn Tore, vier Vorlagen) in 36 Spielen bei.

Zweiter Anlauf bei Simons oder Eze-Olise-Reunion?

Weitere Namen, die diskutiert werden, sind Xavi Simons, der RB Leipzig verlassen will, und Eberechi Eze von Crystal Palace. Für Simons sollen sich die Bayern schon im letzten Sommer interessiert haben, doch der niederländische Nationalspieler entschied sich für einen Verbleib in Leipzig.

Über die Verpflichtung Ezes würde sich der eingangs erwähnte Michael Olise sicher freuen. Schließlich wirbelten beide einst bei Crystal Palace durch die Premier League. Eze hat das auch in der abgelaufenen Saison getan und mit 16 Torbeteiligungen (Acht Tore, acht Vorlagen) großen Anteil am Erfolg der Londoner, die mit dem Gewinn des FA-Cups den ersten Titel ihrer Klubgeschichte feiern konnten.

Egal, welcher Offensivmann es am Ende wird: Der FCB-Anhänger Boris Becker dürfte hoffen, dass dieser genauso einschlägt wie sein Tipp Michael Olisé.

Video: Uli Hoeneß am Rande der Meisterfeier zu Wirtz

