BR24 Sport Frühzeitige Neuer-Rückkehr: Wie geht es weiter in der T-Frage? Stand: 17.08.2023 16:14 Uhr

Sven Ulreich wird beim Bundesligastart am Freitagabend bei Werder Bremen das Tor des FC Bayern München hüten und wohl auch in den nächsten Wochen. Derweil könnte Manuel Neuer früher als gedacht zurückkehren. Trotzdem sucht der FCB noch einen Keeper.

Von Victor List

Dass Sven Ulreich beim Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen am Freitag (live ab 20.30 Uhr in der Radioreportage) im Tor des FC Bayern München stehen wird, war nichts großartig Neues, was Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Spiel berichten konnte. Deutlich überraschender war seine Ankündigung, dass Manuel Neuer früher als gedacht ins Mannschaftstraining einsteigen könnte.

Neuer-Rückkehr früher als erwartet

Neuer war Anfang August planmäßig ein Metallteil aus dem verletzten Bein entfernt worden. Der Eingriff verlief positiv und hat nun wohl auch den Heilungsverlauf begünstigt. Die Prognose für den Wiedereinstieg habe sich "deutlich verkürzt", überbrachte Tuchel die frohe Botschaft für den Ligaauftakt. An der Säbener Straße rechnen sie "in den nächsten Wochen mit einem Einstieg ins Mannschaftstraining". "In den nächsten Wochen" ist natürlich ein recht dehnbarer Begriff, der einen genauen Zeitpunkt bewusst umgeht. So lange wird ihn Ulreich zwischen den Pfosten vertreten.

Neuer Fokus bei der Torwart-Suche?

Trotzdem sind die Münchner weiterhin auf der Suche nach einem neuen Torwart. Wie die "BILD" vermeldete, hätte sich das Suchprofil aber geändert. Während zuletzt klar nach einem Neuer-Vertreter gesucht wurde, liegt dem Bericht nach der Fokus nun auf einem Ersatz für die Nummer zwei. Tuchel wollte derartige Berichte nicht kommentieren. "Das Wichtigste ist, dass wir auf dieser Position konkurrenzfähig" bleiben, antwortete Tuchel ausweichend.

Zur Planänderung bei den Münchnern passt aber auch der neueste Name. Laut "Sky" soll der FC Bayern bei Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv angefragt haben. Der 23-Jährige hütete im Sommer das Tor der U21 Israels und hielt im Spiel gegen Deutschland zwei Elfmeter. Er wäre wohl kein Ersatz für die Nummer eins, sondern käme eher als Backup für Sven Ulreich in Frage.

Kepa sagt ab und geht nach Madrid

Bisher hatte der FC Bayern nach einem Keeper Ausschau gehalten, der auf Leihbasis mit Kaufoption an die Isar wechseln würde. Und eigentlich hatten sich die Verantwortlichen bereits auf den Spanier Kepa Arrizabalaga vom FC Chelsea geeinigt, doch den reizte die Aussicht, den verletzten Thibaut Courtois bei Real Madrid zu vertreten mehr, als in München den Posten wohl noch vor Weihnachten wieder räumen zu müssen.

Bis zum 1. September haben die Münchner noch Zeit, einen neuen Schlussmann an die Säbener Straße zu lotsen. So lange hat der Transfermarkt geöffnet. Die Lösung der T-Frage bleibt somit unvermindert spannend.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 17.08.2023 - 18:30 Uhr