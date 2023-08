BR24 Sport Frauen-WM: Ex-Münchnerin Kumagai führt Japan von Sieg zu Sieg Stand: 09.08.2023 21:46 Uhr

Bis zum Sommer spielte Saki Kumagai noch beim FC Bayern. Aktuell führt die 32-Jährige Japan als Kapitänin von Sieg zu Sieg. Dass die Japanerinnen bei der Frauen-WM inzwischen Titelkandidat sind, ist auch ihr zu verdanken.

Es könnte der nächste Titel werden für Saki Kumagai. Im Mai holte sie mit den FC Bayern Frauen die Deutsche Meisterschaft. Aktuell führt sie als Kapitänin ihr Heimatland Japan von Sieg zu Sieg bei der Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Auch dank ihr haben sich die Japanerinnen zum Titelkandidat gemausert.

Saki Kumagai ist mit 32 Jahren die einzige im japanischen Kader jenseits der 30. Die ehemalige Münchnerin ist Führungsspielerin und Stütze für die jungen Spielerinnen im Team - zwölf ihrer Mitstreiterinnen sind unter 25 Jahre alt. Seit 2008 spielt Kumagai für ihr Land, 140 Länderspiele stehen in ihrer Vita. Weltmeisterin ist sie auch schon.

Der nächste WM-Titel für Kumagai?

Bei der Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland verwandelt sie den entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen gegen die USA. Es war der erste WM-Titel für Japan, der zweite soll bei den Wettkämpfen in Australien und Neuseeland folgen. Dort steht Japan im Viertelfinale und trifft auf Schweden am Freitag. „Wir haben als Team viel von Grund auf verändert - und jetzt denke ich, können wir ein harter Gegner für alle sein", ist sich Kumagai sicher.

Selbstvertrauen geben die bisherigen Auftritte. Im letzten Gruppenspiel ließen die Japanerinnen Spanien beim 4:0 keine Chance. "Ein bisschen überrascht" sei sie ob dieser Gala schon gewesen, gab Kumagai im ZDF-Interview nach dem Spiel zu. Japans Frauen-Nationalmannschaft spielt bei dieser WM groß auf. 11:0 so das Torverhältnis nach der Gruppenphase. Auch die Norwegerinnen konnten Japan im Achtelfinale nicht stoppen. „Nur gewinnen oder verlieren. Das ist ab jetzt am wichtigsten Sache für uns“, bringt es die Routinierin auf den Punkt.

Kumagais Abschiedsgeschenk beim FC Bayern

Doch die 32-Jährige hat auch schon Rückschläge in ihrer Karriere hinnehmen müssen - besonders in der Nationalmannschaft. Bei der WM 2019 unterläuft ihr im Achtelfinale in der letzten Minute ein Handspiel. Der fällige Elfmeter ist drin - Japan scheitert schon in der ersten KO-Runde. Doch nicht nur daran ist Kumagai gewachsen.

„Ich habe viel Zeit in Europa verbracht. Das waren ganz neue Erfahrungen für mich. Ich konnte mich wieder auf die Probe stellen. Ich habe den europäischen Fußball aus erster Hand erlernt, das hat mich als Spielerin sehr weitergebracht", sagt die Kapitänin. Eine Station in Europa war der FC Bayern München. Zwei Jahre verbrachte sie an die Isar und verabschiedete sich in diesem Sommer mit Meistertitel gen Rom. In der ewigen Stadt wird sie künftig für die AS Roma die Fußballschuhe schnüren.

Kumagai: Mit passendem Nagellack zum nächsten Titel

Aktuell konzentriert sie sich aber noch voll auf die Nationalmannschaft und die Chance auf den nächsten WM-Titel. Zu diesem Anlass hat sich die Innenverteidigerin sogar ihre Nägel farblich passen lackiert. "„Das Gold symbolisiert meinen Willen und meinen Wunsch dieses Turnier zu gewinnen. Und da sind auch zwei Sterne drauf, weil ich denke: es ist an der Zeit für unseren zweiten WM-Sieg.“ Sollten die Japanerinnen Schweden am Freitag bezwingen wären es nur noch zwei Spiele bis zum WM-Double für Saki Kumagai.

09.08.2023