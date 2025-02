BR24 Sport FCB-Präsident Hainer: Triple2020 "einer der schönsten Momente" Stand: 18.02.2025 06:15 Uhr

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer gibt bei "Blickpunkt Sport" Einblicke über das Triple 2020. Obwohl die Herausforderungen des Fußballgeschäfts "nicht einfacher" würden, schließt der 70-Jährige eine Kandidatur für eine weitere Amtszeit nicht aus.

Von Karoline Kipper

Im August 2020, mitten in der Covid-19-Pandemie, als bei Fußball-Übertragungen jedes Kommando, jeder Frust und jeder Jubel auf dem Platz zu hören war, feierte der FC Bayern München sein letztes Triple und Herbert Hainer, der FCB-Präsident, seinen schönsten Moment mit seinem Verein.

"Einer der schönsten Momente war 2020 die eine Woche in Lissabon", so Hainer im "Blickpunkt-Sport"-Interview. In der portugiesischen Hauptstadt wurde im August 2020 die Finalrunde der Champions League ausgetragen. Ein Pandemie-Sonderformat, in dem alle Spiele von Viertelfinale bis Finale innerhalb von 11 Tagen ausgetragen wurden.

8:2 in der Champions League gegen den FC Barcelona

In dieser Zeit waren alle Beteiligten des deutschen Rekordmeisters zusammen in einem Hotel. Eine besondere Situation für Hainer, weil "Sie die Mannschaft 24 Stunden erlebt haben und mit ihnen gesprochen haben, gesehen: wie sie aufgeregt waren, wie sie sich motiviert haben, wie sie trainiert haben, oder auch wie sie auf dem Golfplatz waren, um sich abzulenken und dann natürlich der tolle Sieg gegen Barcelona mit 8:2".

In einem Champions-League-Viertelfinale für die Geschichtsbücher traf Thomas Müller nach drei Minuten. Es folgten sieben weitere Tore für den FCB. Das Halbfinale meisterten die Bayern souverän gegen Olympique Lyon. Im Finale folgte im Estádio da Luz in Lissabon ein 1:0 gegen das von Thomas Tuchel trainierte Star-Ensemble von Paris Saint-Germain.

Veränderungen im Fußball: "Das wird ja nicht einfacher"

Viel hat sich seitdem beim Rekordmeister verändert. 2020 spielte Robert Lewandowski noch auf der Neun und Hansi Flick stand an der Seitenlinie. Beide stehen mittlerweile beim damals 2:8 unterlegenen FC Barcelona unter Vertrag und haben den FCB jüngst mit 4:1 demontiert. Auch das Fußballgeschäft ändert sich für Hainer: "Wir sind einer der größten und populärsten Vereine in der ganzen Welt, wir werden jetzt demnächst über 400.000 Mitglieder haben und das heißt auch, dass wir uns permanent verändern und anpassen müssen."

Dabei nannte der Bayern-Präsident neue Regularien, einen veränderten Wettbewerb und die Entwicklung der Spielerberater. "Das wird ja nicht einfacher, aber das hat der FC Bayern immer hervorragend geschafft, sich zu adaptieren und genauso werden wir weitermachen", so der 70-Jährige.

Noch eine Amtszeit? "Schließe es nicht aus"

Immerhin die Diskussion, ob Joshua Kimmich nun besser als Rechtsverteidiger oder als Sechser aufgestellt werden sollte, hat sich seit 2020 nur unwesentlich verändert und vielleicht bleibt auch der Präsident dem Rekordmeister noch etwas erhalten: "Ich schließe es nicht aus", so Hainer. "Jetzt gucken wir erstmal, dass wir die Saison richtig hinter uns bringen, wir sind ja in der letzten Saison nicht deutscher Meister geworden und das wollen wir unbedingt werden. Und wenn die Saison vorbei ist, dann mache ich mir meine Gedanken, ob ich nochmal antrete."

Quelle: Blickpunkt Sport 16.02.2025 - 22:15 Uhr