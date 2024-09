Traditionsduell in Bremen FC Bayern vor Werder-Spiel: Nichts Neues von Kapitän Neuer Stand: 20.09.2024 10:55 Uhr

Am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zu einem Evergreen. Zum 115. Mal trifft der FC Bayern auf Werder Bremen. Ob Kapitän Manuel Neuer zwischen den Pfosten stehen wird, ließ Trainer Vincent Kompany offen, zeigt sich aber optimistisch.

Von Nicole Hornischer

Für den FC Bayern steht ein Klassiker auf dem Programm: Die Münchner sind zu Gast bei Werder Bremen. Auch FCB-Trainer Vincent Kompany kennt die Bedeutung dieses Traditionsduells: "Ich habe noch ganz viele Erinnerungen an Spieler, die in Bremen groß geworden sind. Es ist ein besonderes Spiel. Wir werden uns gut darauf vorbereiten", sagte der Belgier.

Saisonauftakt nach Maß für den FC Bayern

1988, 1993 und 2004 wurden die Bremer Deutscher Meister und wiesen den Rekordmeister in die Schranken. Zuletzt waren die Norddeutschen aber nicht mehr so erfolgreich. Der deutsche Rekordmeister gewann die meisten der letzten Duelle - nur das letzte Aufeinandertreffen im Januar entschied Werder für sich: Mit 1:0 gewann Bremen in der Münchner Arena - und leitete so auch den Abschied vom damaligen Trainer Thomas Tuchel ein.

Der Saisonauftakt für die Münchner lief bislang nach Maß - drei Spiele, drei Siege und nach langer Durststrecke endlich wieder Tabellenführer. Am Dienstag lieferten die Bayern zum Auftakt der Champions League gegen Dinamo Zagreb einen 9:2-Gala-Auftritt ab. Aber es gab einen Wermutstropfen: Manuel Neuer musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Der Kapitän war bereits nach vier Minuten bei einem Ausflug an die Mittellinie mit Zagrebs Bruno Petkovic zusammengekracht, spielte aber zunächst weiter.

Kompany: "Wollen bei Neuer kein Risiko eingehen"

Am nächsten Tag gab der 38-Jährige zwar Entwarnung ("nichts Gravierendes"), fehlte aber am Donnerstag im Mannschaftstraining. Auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Bremen-Spiel gab Kompany leichte Entwarnung: "Wir wollen kein unnötiges Risiko nehmen, aber es sieht gut aus", sagte der Coach. Neuer soll am Abschlusstraining teilnehmen - dann sehe man weiter. "Aber es sieht gut aus", dass Neuer am Samstag gegen Werder dabei ist.

Quelle: Heute im Stadion 21.09.2024 - 15:05 Uhr