BR24 Sport FC Bayern vor dem Trainingsauftakt: Pavlovic ist schon da Stand: 12.07.2024 13:45 Uhr

Am Montag beginnt beim FC Bayern München offiziell die Saisonvorbereitung. Neu-Coach Kompany schaut schon davor bei einer Einheit an der Säbener Straße vorbei. Auch ein Nationalspieler ist wieder da.

Von BR24Sport

Schon drei Tage vor dem offiziellen Trainingsauftakt ist Neu-Coach Vincent Kompany erstmals bei einer Einheit des FC Bayern München auf dem Platz dabei gewesen. Der Belgier beobachtete am Freitag (12.07.) an der Säbener Straße das Training einer kleinen Gruppe um Eric Dier, Raphael Guerreiro und Sasha Boey. Dabei nutzte er die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit den Spielern.

Pavlovic absolviert Lauftraining

Einige Spieler, die nicht bei der Europameisterschaft im Einsatz waren, trainieren bereits seit einigen Tagen wieder, unter anderem Ersatz-Torhüter Sven Ulreich. Am Freitag stieß nun auch Aleksander Pavlovic dazu, der zunächst aber nur ein Lauftraining absolvierte. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte die Europameisterschaft wegen einer Mandelentzündung verpasst.

Das Gros des Kaders rund um die EM-Spieler wird erst im Laufe des Julis zum Team stoßen. Stürmerstar Harry Kane steht bei der Europameisterschaft am Sonntag sogar im Finale (BR24Sport überträgt das Finale am Sonntag, 14. Juli, ab 21 Uhr live in der Radioreportage) - Neuzugang Michael Olise tritt mit Frankreich bei den Olympischen Spielen an.

Erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal in Ulm

Derweil haben die Münchner Nachwuchsspieler Matteo Pérez Vinlöf einen Profivertrag bis 2027 gegeben. Der schwedische Abwehrspieler wird allerdings für die kommende Saison an den österreichischen Erstligisten Austria Wien verliehen.

Das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit steht für den deutschen Rekordmeister im DFB-Pokal an. In der ersten Hauptrunde treten die Münchner am Freitag, 16. August bei Zweitligaaufsteiger SSV 1846 Ulm an.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 12.07.2024 - 13:55 Uhr