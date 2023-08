BR24 Sport FC Bayern und Harry Kane: "Stand jetzt keine Einigung" Stand: 11.08.2023 13:50 Uhr

Der Rekordtransfer scheint noch lange nicht fix: FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel bestätigte vor dem Supercup gegen RB Leipzig zwar das Werben um Harry Kane. Allerdings unterstrich er auch: "Stand jetzt gibt es keine Entscheidung, keine Einigung."

Von Bernd R. Eberwein

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel eröffnete die Pressekonferenz vor dem Supercup-Finale gegen RB Leipzig mit einem Schmunzeln. "Ihr wisst wahrscheinlich mehr als ich, wo er sich gerade aufhält und was er gerade macht", entgegnete er den anwesenden Journalisten, als sich die erste Frage natürlich um den neuen Wunschstürmer Harry Kane drehte.

Interesse an Kane "kein Geheimnis mehr"

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das ist auch kein Geheimnis mehr", ergänzte Tuchel noch, der Transfer genieße "höchste Priorität". Viel mehr ließ er sich allerdings nicht entlocken. Während vielerorts spekuliert wird, dass sich Kane bereits im Anflug nach München befinden und vielleicht sogar gegen Leipzig auflaufen könnte, trat Tuchel auf die Bremse.

Tuchel: "Keine Entscheidung, keine Einigung"

"Stand jetzt gibt es keine Entscheidung, keine Einigung", sagte Tuchel, der sich nach eigener Aussage im engen Austausch mit der Transfer-Task-Force des Rekordmeisters befindet. Aber: "Ich mische mich nicht in die letzten Stunden des Transfergeschehens ein."

Insofern darf weiter munter spekuliert werden, ob und wann Harry Kane tatsächlich an der Isar auftaucht. "Es sind alle Möglichkeiten offen", sagte Tuchel, Kane müsse jedoch "unser Spieler" sein, "das ist er im Moment nicht."

Kane teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte

Der 30-jährige Kane, Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft, wäre der teuerste Einkauf in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. FC Bayern und Tottenham sollen sich auf eine Ablöse von über 100 Millionen Euro verständigt haben.

Spekulationen um Medizincheck und Flug

Die Personalie Harry Kane war am Freitagvormittag einmal mehr das beherrschende Sport-Thema in den Medien und den sozialen Netzwerken. Am Morgen war bekannt geworden, dass Harry Kane noch am selben Tag zum Medizincheck nach München kommen soll.

Nur wenig später berichteten verschiedene Medien allerdings, dass es weiter Nachverhandlungsbedarf zwischen Kane und seinem Noch-Klub Tottenham Hotspur gebe. Der Verein soll Kane die Flugerlaubnis entzogen haben. Der Start des vermeintlichen Kane-Fliegers von London-Stansted nach Oberpfaffenhofen bei München wurde von 7.30 Uhr auf 12.15 Uhr verschoben, später komplett gestrichen.

Englische Medien: Vertragsunterschrift am Nachmittag

Nach Informationen der BBC sollen sich die Kane-Seite und Tottenham Hotspur zunächst nicht über mögliche "loyalty fees", also "Treueprämien", die Kane noch zustehen, geeinigt haben. Der Stürmer selbst, der in der Nähe von Stansted wohnt, soll kurz nach Hause und dann - nach erfolgreicher Einigung - erneut zum Flughafen gefahren sein. Die "Spurs" hätten auch die Flugerlaubnis erteilt.

Kane soll mittlerweile unterwegs nach München sein, englische Medien rechnen damit, dass es bereits am Nachmittag zur Vertragsunterzeichnung zum FC Bayern kommt.

Im Audio: Britische Reaktionen auf möglichen Wechsel von Harry Kane

Quelle: BR24Sport 11.08.2023 - 18:30 Uhr