BR24 Sport FC Bayern trennt sich von Musiala-Entdecker Marco Neppe Stand: 05.04.2024 12:02 Uhr

Mehr als zehn Jahre stand Marco Neppe beim FC Bayern München unter Vertrag. Der Technische Direktor galt als Fußballfachmann mit gutem Auge für Talente - und enger Vertrauter von Hasan Salihamidžić. Im Sommer muss er nun gehen.

Von Raphael Weiss

Als Hasan Salihamidžić mit Alphonso Davies seinen Königstransfer zum FC Bayern lotste, verließ er sich vor allen Dingen auf die Einschätzung von einem Mann: Marco Neppe. Und auch bei der Verpflichtung von Jamal Musiala war der Scouting-Experte mit dem guten Auge für Talente die treibende Kraft. Kein Wunder also, dass Jan-Christian Dreesen Neppe nun mit den Worten verabschiedet: "Er war ein wichtiger Faktor."

Umbruch beim FC Bayern: Salihamidžić-Vertrauter Neppe entlassen

Am Freitag hatte der FC Bayern München bekannt gegeben, dass Neppe nach mehr als zehn Jahren an der Säbener Straße 51 den Verein verlassen wird. Der 37-Jährige kam 2014 zum deutschen Rekordmeister als Scout und Assistent für den damaligen technischen Direktor Michael Reschke. Nach dessen Abschied stieg Neppe in der Hierarchie auf, wurde erst Chefscout und schließlich 2021 selbst Technischer Direktor. Er galt als enger Vertrauter von Hasan Salihamidžić.

Ob es diese Verbindung war, die Neppes Abschied am Ende besiegelte? Zumindest wurde seit dem Rauswurf von Salihamidžić auch die Zukunft des Talent-Experten in München infrage gestellt. Mit der Ankunft von Sportdirektor Christoph Freund und der Verpflichtung von Sportvorstand Max Eberl wurden die Kompetenzen neu aufgeteilt, sodass für das Profil von Neppe in München kein Raum mehr war. Es ist ein weiterer Schritt des Umbruchs nach den Entlassungen von Oliver Kahn und Salihamidžić.

Neppe: "Ich bin stolz darauf"

Genauso wie für Kahn und Salihamidžić ist derzeit offen, wie es für Neppe weitergeht. "Ich möchte mich beim FC Bayern für das Vertrauen, die Unterstützung und vor allem die Chance bedanken, die ich hier bekommen habe. Es war eine herausfordernde, spannende und erfolgreiche Zeit, mit dem Triple 2020 als Höhepunkt. Ich wünsche dem FC Bayern und seinen wunderbaren Fans auch für die Zukunft maximalen Erfolg. Der FC Bayern wird Teil meiner Geschichte bleiben, und darauf bin ich stolz", wird Neppe auf der vereinseigenen Homepage zitiert. Neppe stand beim FC Bayern nie im Vordergrund. Doch alleine durch die Transfers von Musiala und Davies hat er ein eindrucksvolles Vermächtnis beim FC Bayern hinterlassen.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport im Radio 05.04.2024 - 12:55 Uhr