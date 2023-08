BR24 Sport FC Bayern: Tels Torjubel-Zeichen nach rassistischen Anfeindungen Stand: 19.08.2023 13:54 Uhr

In der vergangenen Woche musste der Stürmer Mathys Tel vom FC Bayern München mit rassistischen Kommentaren umgehen. Nach seinem Treffer gegen Werder Bremen schickt er ein Torjubel-Zeichen an die Welt: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.

Von BR24Sport

Dieser Abschluss, den Mathys Tel da Richtung Bremer Tor am Freitag (18.08.2023) abgab, war ein echter Strich. In der Nachspielzeit des Bundesliga-Eröffnungsspiels des FC Bayern beim SV Werder Bremen traf er mit einem strammen Schuss ins kurze Eck zum 4:0-Endstand.

Es wirkte auch ein wenig so, als warf er damit auch etwas Ballast ab, als wollte er sich von allem befreien, das ihn die letzten Tage beschäftigt haben musste. Denn Tel hatte tatsächlich keine leichten Tage. Nach der Supercup-Niederlage seines FC Bayern musste er nach vergebenen Chancen mit rassistischen Beleidigungen in den sozialen Netzwerken umgehen.

Torjubel von Tel: Augen, Ohren und Mund zu

Denn nach seinem Treffer jubelte er mit der "Drei-Affen"-Geste - "nichts sehen, nichts hören, nichts sagen". Er hielt sich also beim Torjubel nacheinander seine Augen, Ohren und den Mund zu. Ein Bild seiner drei Zeichen teilte er einen Tag später auch in der Story in seinem Instagram-Account.

Das Ganze sollte allem Anschein nach ein Statement sein, nachdem er nun seine Chance in souveräner Manier genutzt hatte und die Kommentare auch aufgrund der Unterstützung im Klub hinter sich lassen konnte. Bereits zuvor sagte der 18-Jährige über die rassistischen Beleidigungen in den sozialen Netzwerken. "Das ist im Kopf. Es wird nichts und niemanden erreichen". Weiter führte er auf Instagram aus. "Ich bin hier, um zu wachsen, und jeder Tag lehrt mich etwas Neues, so wie der heutige."

FC Bayern verurteilt rassistische Kommentare

Auch sein Verein verurteilte die Äußerungen "aufs Schärfste". "Wer solche widerlich rassistischen Dinge schreibt, ist kein Fan des FC Bayern", schrieben die Münchner. "Mathys, wir stehen hinter dir und du hast unsere volle Unterstützung!"

Der Offensivspieler bedankte sich beim Verein für die Unterstützung. "Danke an meine wirkliche bayerische Familie und an diejenigen, die mich unterstützen, egal ob das Wetter schön ist oder ob es regnet", schrieb er. Seine Teamkollegen Jamal Musiala, Kingsley Coman und Ryan Gravenberch kommentierten den Instagram-Beitrag mit einem Herzen. Nun folgte der Jubel als abschließendes Zeichen.

