BR24 Sport FC Bayern souverän "dahoam" - Kane und Müller treffen

FC Bayern souverän "dahoam" - Kane und Müller treffen Stand: 01.09.2024 19:34 Uhr

Der FC Bayern München feiert beim ersten Heimspiel der Saison einen 2:0-Sieg gegen den SC Freiburg. Thomas Müller trifft bei seinem 710. Pflichtspiel für den FCB, Harry Kane jubelt über sein erstes Tor der Bundesliga-Saison.

Von Mona Marko

Beim ersten Heimspiel der Saison zeigte der FC Bayern München seine Qualitäten und schlug den SC Freiburg mit 2:0 (1:0). Harry Kane, der vor der Partie noch mit der Torjägerkanone ausgezeichnet worden war, traf per Elfmeter und feierte sein erstes Bundesliga-Tor der Saison (38.), Thomas Müller untermauerte seine grandiosen Leistungen der vergangenen Wochen und erhöhte bei seinem 710. Pflichtspiel im FCB-Trikot auf 2:0 (78.).

Für seinen ersten Auftritt "dahoam" als Bayern-Trainer baute Vincent Kompany seine Startelf auf zwei Positionen um. Raphael Guerrero kam hinten links für Sascha Boey zum Einsatz, auch Mathys Tel durfte sich von Beginn an beweisen und rückte anstatt von Alphonso Davies in die Startelf.

Bayern startete direkt mit viel Spielkontrolle und klarem Übergewicht in die Partie: Harry Kane präsentierte den Fans im Stadion eine Chance (8.), Michael Olise und Mathys Tel (19./20.) bescherten zwei Doppelchancen.

Harry Kane verwandelt strittigen Elfmeter

Die Defensive um Kim und Upamecano blieb souverän im Spielaufbau. Aussetzer wie die gegen den VfL Wolfsburg blieben aus, auch weil Freiburg nicht so aggressiv presste. Die Zahlen sprachen für sich: 7:2 Torschüsse für FC Bayern, der Münchner Ballbesitz lag bei 76 Prozent.

Für den ersten Treffer der Partie musste aber ein Elfmeter her - und der war strittig: Kane köpfte im Luftzweikampf an den ausgestreckten Arm von Freiburgs Rosenfelder. Nach VAR-Eingriff schaute sich Schiedsrichter Christian Dingert die Szene nochmals an und entschied sich um auf Elfmeter. Harry Kane trat an den Punkt und verwandelte souverän zum 1:0. Mit 1:0 ging es in die Kabinen.

FC Bayern hinter Heidenheim in Bundesliga-Tabelle

Thomas Müller, der in der 59. Minute eingewechselt worden war, und damit den Rekord von Sepp Maier geknackt hatte (710 Pflichtspiele), belohnte seine Mannschaft wenig später. Gnabry chippte in den Strafraum zu Müller, der sich den Ball elegant auf den linken Fuß legte und ins rechte obere Eck traf. Müller ließ sich nach seinem erfolgreichen Rekordspiel hochleben und stattete nach der Partie auch der Südkurve einen Besuch ab - ganz zum Entzücken der vielen Fans.

Der FC Bayern München reiht sich mit dem zweiten Sieg am zweiten Spieltag der Bundesliga hinter dem FC Heidenheim auf Platz zwei der Tabelle ein.

Quelle: Blickpunkt Sport 01.09.2024 - 21:45 Uhr