Fußball-Bundesliga FC-Bayern-Rekord-Transfer: Harry Kane beim Medizincheck

FC-Bayern-Rekord-Transfer: Harry Kane beim Medizincheck Stand: 11.08.2023 21:22 Uhr

Nach wochenlangem Hin und Her ist der Wechsel von Stürmer Harry Kane zum FC Bayern ganz nah. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft ist am Freitagabend in Oberpfaffenhofen bei München gelandet, dann ging es direkt zum Medizincheck.

Von Hannes Nebelung, Raphael Weiss

Was lange währt, wird - womöglich - endlich gut: Harry Kane ist am Freitagabend um 19.07 Uhr auf dem Flughafen von Oberpfaffenhofen in der Nähe von München gelandet. Mit einer Privatmaschine des Typs Cessna 560XL Citation XLS+ reiste der Mittelstürmer, der auf dem besten Weg ist, der Rekord-Transfer des FC Bayern zu werden, von London nach Oberbayern.

Laut Medienberichten hatten sich der FC Bayern und Tottenham Hotspur bereits am Donnerstag geeinigt. Am Freitag setzte sich der Transferkrimi fort - mit mehrmaliger Verschiebung des Kane-Flugs nach München. FC-Bayern-Coach Thomas Tuchel erklärte in einer Supercup-Pressekonferenz zudem, dass es "Stand jetzt keine Einigung" mit Kane gebe, der Transfer also nicht finalisiert sei.

Über 200 Millionen Euro im Gesamtpaket

Von einer Summe von 100 Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen auf 120 Millionen wachsen könnte, ist die Rede. Dazu kommt ein Vertrag bis 2027 und ein kolportiertes Jahresgehalt von 25 Millionen Euro. Sowohl die Ablösesumme als auch das Gehalt sind Rekord für die Bayern. Als das "Happy End" nach dem wochenlangen Hin und Her bevorstand, fing Kane offenbar noch einmal zu zweifeln an, berichteten englische Medien. Letztlich blieb er bei seinem Entschluss, Tottenham zu verlassen.

Tottenham strapaziert Bayerns Geduld

Am Freitag selbst grätschte dann noch einmal Tottenham dazwischen. Eigentlich hätte Kane schon um 8.00 Uhr deutscher Zeit in London abheben sollen, doch laut übereinstimmenden Medienberichten entzogen die Engländer Kane plötzlich die Freigabe, nach München zu fliegen. Spurs-Boss Daniel Levy soll noch einmal versucht haben, Details des Deals mit den FCB-Bossen nachzuverhandeln. Es dauerte bis zum frühen Abend, bis Kane tatsächlich im Flieger nach München saß. Um 17.41 Uhr hob die Cessna in London ab, um 19.07 Uhr erfolgte die Landung in Bayern.

Vom Flughafen ging es direkt ins Krankenhaus "Barmherzige Brüder". Dort muss Kane noch den obligatorischen Medizincheck bestehen und anschließend final die Unterschrift unter den Vertrag mit dem FC Bayern setzen. Ob dies noch am Freitag geschieht, ist unklar. Wann Kane schließlich sein Debüt im rot-weißen Trikot gibt, ebenfalls.

Kane sogar schon gegen Leipzig dabei?

Sollte eine Registrierung von Kane schnell klappen, wäre sogar theoretisch ein Einsatz im Supercup am Samstag gegen RB Leipzig möglich. Die Meldefrist der DFL endet nach Informationen von BR24 Sport am Samstag um 15.00 Uhr. Deutlich wahrscheinlicher ist allerdings der Bundesligastart am Freitag in einer Woche gegen Werder Bremen - es sei denn, dieses Transfer-Drama hält noch eine weitere Wendung parat.

Quelle: BR24Sport im Radio 11.08.2023 - 19:55 Uhr