Längerer Ausfall? "Reaktion in der Wade" - Neuer-Verletzung verkompliziert sich

Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern, droht länger auszufallen. Der 38-Jährige hatte sich bereits im Aufbautraining befunden und ein Comeback am nächsten Samstag anvisiert. Laut Medienberichten könnte er deutlich länger ausfallen.

Die Rückkehr von Manuel Neuer in das Tor des FC Bayern könnte sich weiter verzögern. Der 38-jährige Torhüter der Münchner hatte sich beim Hinspiel Champions-League-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Ein Comeback war nach der Länderspielpause geplant, doch dieser Zeitplan ist nun unwahrscheinlicher geworden.

Neuer hatte sich schon wieder im Aufbautraining befunden. Nun sei es "zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade gekommen", erklärte der FC Bayern am Samstag auf der vereinseigenen Homepage und gab an, dass der Torhüter nun erneut eine Trainingspause einlegen müsse. Wie lang diese genau sein wird und um welche Reaktion es sich handelt, wurde nicht genauer ausgeführt.

Laut übereinstimmenden Medienberichten von "Sky" und "Bild" wird Neuer die Bundesligaspiele gegen den FC St. Pauli am kommenden Samstag sowie gegen den FC Augsburg am 4. April verpassen. Ein Comeback im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen Inter Mailand sei ebenfalls äußerst unsicher.

Auch Neuer-Ersatz Urbig derzeit angeschlagen

Für den FC Bayern ist diese Nachricht bitter, da auch die designierte Nummer zwei, Jonas Urbig, derzeit an einer Verletzung laboriert. Der 21-Jährige musste mit einer Blessur aus der U-21-Nationalmannschaft abreisen. So ist es derzeit offen, ob Urbig gegen den FC St. Pauli das Tor des FC Bayern hüten wird. Urbig, der erst im Winter zum FCB gewechselt war, hatte Neuer nicht nur nach dessen Ausfall in der Champions League ersetzt. Der junge Keeper lernte in den darauffolgenden Wochen schnell die Höhen und Tiefen des Profi-Geschäfts kennen.

Nach dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale wurde Urbig von FCB-Geschäftsführer Jan-Christian Dreesen explizit gelobt und bekam auch in den Medien für seine Leistung große Beachtung. Beim Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende leistete sich Urbig eine Unsauberkeit, die zum 1:1-Ausgleichstreffer für die Berliner führte, und seiner Mannschaft wertvolle Punkte im Meisterschaftsrennen kostete.

