BR24 Sport FC Bayern: Kompany braucht Ersatz für verletzten Josip Stanišić

Josip Stanišić war grade erst von einer Leihe von Double-Sieger Bayer Leverkusen nach München zurückgekehrt, nun muss der FC Bayern bereits mehrere Wochen auf den Außenverteidiger verzichten. Das verschärft die Abwehrsorgen des Rekordmeisters.

Von Karoline Kipper

Josip Stanišić wird dem FC Bayern mehrere Wochen fehlen. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl: "Er ist heute Morgen schon operiert worden. Das ist so ein bisschen die Hiobsbotschaft, die wir leider erfahren mussten." Das Bayern-Eigengewächs hat sich im Training am Montag einen Außenbandriss im rechten Knie zugezogen.

Verletzte und Abgänge in der Innenverteidigung

In der Tat eine Hiobsbotschaft, auch für die sowieso dezimierte Abwehr von Bayern München. Vor drei Wochen brach sich der bis zu 30 Millionen Euro teure Neuzugang vom VfB Stuttgart, Hiroki Ito, im Test gegen Düren den Mittelfuß. Matthijs de Ligt wechselte zu Manchester United.

Im Test gegen Grasshopper Zürich stellte Trainer Vincent Kompany neben Eric Dier den beinahe schon aussortierten Mittelfeldspezialisten Leon Goretzka in der Innenverteidigung auf. Für diese Position kämen ansonsten noch Dayot Upamecano und Min-jae Kim in Frage.

Wer Stanišić vertreten könnte

Für die Rechtsverteidiger-Position des verletzten Stanišić käme Joshua Kimmich infrage, der aber unter Kompany zuletzt wieder ins Mittelfeldzentrum gerückt war. Ebenso Adam Aznou. Der 18-Jährige wird gegen Grasshopper Zürich auf der vakanten Position getestet. Eigentlich sollte das Talent aus der Kaderschmiede des FC Barcelona, Alphonso Davies auf der linken Abwehrseite Konkurrenz machen.

Auch Leroy Sané, der am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte, hat bereits Erfahrung als rechter Schienenspieler. Bundestrainer Julian Nagelsmann ließ Sané beim 2:3 gegen die Türkei im vergangenen November dort auflaufen. Nachdem beide Gegentore über die Seite des 28-Jährigen gefallen waren, durfte er sich in den darauffolgenden Spielen wieder mehr auf seine offensiven Stärken konzentrieren.

Bundesligastart mit dünnem Personal

Bleibt abzuwarten, wen Vincent Kompany am Sonntag um 15.30 Uhr gegen VfL Wolfsburg in der Abwehr aufstellt und ob der FC Bayern München noch auf dem Transfermarkt tätig wird. Das Fenster schließt in den europäischen Top-Ligen diesen Sommer einheitlich am 30. August.

