BR24 Sport FC Bayern im DFB-Pokal: Mainz "so wichtig wie ein Finale"

Vincent Kompany macht für sich keinen Unterschied, ob gerade ein Spiel in der Bundesliga, in der Champions League oder im DFB-Pokal ansteht. Der Trainer des FC Bayern München denkt immer nur ans nächste Spiel. Und das steht im DFB-Pokal in Mainz an.

"In meiner Mentalität gibt es kein Ranking", sagte Kompany am Tag vor der Zweitrundenpartie seines FC Bayern beim 1. FSV Mainz 05 (Mittwoch, 20.30 Uhr/BR24Sport überträgt die Partie live in der Radioreportage). Er schaue immer nur auf das nächste Spiel, "das ist für uns genauso wichtig wie ein Finale".

Kompany: Mainzer Mannschaft lebt

Finale ist das Stichwort im DFB-Pokal, denn die Münchner haben das Endspiel in Berlin schon länger nicht mehr erreicht. 2020 war es, als man Bayer Leverkusen im Olympiastadion mit 4:2 bezwang. Seitdem schied man viermal frühzeitig aus, darunter dreimal in der 2. Hauptrunde.

"Das sind keine schönen Erinnerungen", so Sportdirektor Christoph Freund über die Pokalpleite vor einem Jahr bei Drittligist 1. FC Saarbrücken. Ähnliches soll sich in Mainz tunlichst nicht wiederholen, auch wenn diesmal ein gestandener Bundesligist der Gegner ist. Kompany erwartet zweikampfstarke 05er. "Die Mannschaft lebt. Das siehst du in jeder Phase", so seine Einschätzung.

"Ob Mainz oder Himalaya" - FC Bayern will immer gewinnen

Das Selbstverständnis des FC Bayern ist aber natürlich trotzdem, beim aktuellen Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga zu gewinnen. Oder wie Kompany es ausdrückt: "Egal wo gespielt wird - ob in Mainz oder es kann auch am Gipfel im Himalaya gespielt werden - es geht darum, dass morgen Bayern die beste Mannschaft ist und dass wir gewinnen. Das ist unsere Priorität."

