BR24 Sport FC Bayern Frauen: Mit Rumpfkader in die Vorbereitung

Der deutsche Meister startet dezimiert in die neue Saison. Weil viele Spielerinnen bei der WM im Einsatz sind, konnte Trainer Alexander Straus nur einen Rumpfkader zum Trainingsauftakt bitten und die Mission Titelverteidigung beginnen.

Von Sina-Felicitas Wende, BR24Sport

Die Mundwinkel von Trainer Alexander Straus hängen tief an diesem Morgen, als er zusammen mit den Spielerinnen des FC Bayern München die Übungsplätze betritt. Der Grund: Die 0:1-Niederlage kurz vorher von seinen Landsfrauen aus Norwegen beim WM-Start gegen Neuseeland. "Es ist, wie es ist. Ich habe es ja nicht in der Hand. Anders als hier, das kann ich kontrollieren. Ich bin froh, dass wir zurück im Training sind. Da will ich lieber nicht zu viel über Norwegen reden", sagte Straus beim Trainingsauftakt auf dem Campus am Donnerstag.

Zahlreiche Neuzugänge

Viel wichtiger ist ihm der Fokus auf sein Team. Denn mit diesem hat er viel vor für die kommende Saison 2023/24, die Mitte September startet. Für die nächste Titelmission wurden hochkarätige Spielerinnen verpflichtet - unter anderem die dänische Nationalspielerin Pernille Harder oder die Schwedin Magdalena Eriksson. Auch Torhüterin Anna Wellmann, die bei Turbine Potsdam unter Vertrag stand, ist zurück an der Isar. Für Straus gilt es jetzt, die Neuverpflichtungen schnell ins Team zu integrieren, denn er weiß, "sie sind aus einem guten Grund hier, weil sie sehr gute Spielerinnen sind". Zumindest auf Harder und Eriksson muss er noch warten, bis sie von der WM zurückkehren.

Bayern-Frauen haben ambitionierte Ziele

Trainingsauftakt für die neue Spielzeit war am Mittwoch - die obligatorische Leistungsdiagnostik stand auf dem Programm. Am Donnerstag dann das erste offizielle Training draußen am Campus. Nach der erfolgreichen letzten Saison ist die Motivation bei allen deutlich zu sehen. Bianca Rech tritt als Abteilungsleiterin bei den Bayern-Frauen die Nachfolge von Karin Danner an und gibt die Zielsetzung vor: "Wir wollen um alle Titel mitspielen. Wir wollen endlich ins Pokalfinale. Wir wollen natürlich auch wieder um die Meisterschaft mitspielen. Das sind immer wieder Nuancen, das wissen wir aus den letzten Jahren. Und dass wir in der Champions League einen großen Schritt machen wollen, ist auch klar."

Am Sonntag will Straus den offiziellen Saisonkader vorstellen, im August stehen die ersten Testspiele an. Nach der Weltmeisterschaft stoßen dann auch die DFB-Spielerinnen zur Mannschaft - vielleicht ja mit einem WM-Titel im Gepäck.

