BR24 Sport FC-Bayern-Frauen - Lyon | 18.03., 21 Uhr | Radioreportage Stand: 17.03.2025 13:48 Uhr

In der Champions League der Fußballerinnen geht es ab Dienstagabend in die Viertelfinals. Die FCB-Frauen treffen auf den französischen Favoriten Olympique Lyon. Zu hören ab 21 Uhr live in der Radioreportage von BR24Sport.

Von BR24Sport

Mit ganz viel Rückenwind gegen die FC-Bayern-Frauen in das Champions-League-Viertelfinale gegen Olympique Lyon am Dienstagabend (ab 21 Uhr). Schließlich haben sie am vergangenen Freitag mit einer Glanzleistung im Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg einen nie gefährdeten 3:1-Erfolg eingefahren und ihren Vorsprung auf den VfL ausgebaut. Gegen die favorisierten Lyonerinnen geht es nun für die Oberbayerinnen darum, auch als Außenseiterinnen zu überzeugen.

Drei Champions-League-Duelle zwischen den Teams

Erst dreimal standen sich die FC Bayern Frauen und Olympique Lyon in der Champions League gegenüber. Das erste Mal ebenfalls in einem Viertelfinale: 2020 in Bilbao. Die Münchnerinnen unterlagen damals 1:2. Im Jahr darauf standen Gruppenspiele zwischen den Teams an, das Heimteam siegte jeweils.

"Wir konnten uns ein gutes Gefühl verschaffen, uns gut in den Flow spielen - jetzt die Kräfte auftanken für Lyon, und weiter geht's", sagte die FCB-Rechtsverteidiger Giulia Gwinn nach dem Wolfsburg-Spiel. Die FCB-Frauen sind seit zehn CL-Heimspielen ungeschlagen. Auch Carolin Simon versprach vor dem Wiedersehen mit ihrem Ex-Klub: "Wir nehmen die Energie mit und versuchen, das noch einmal genauso abzuliefern."

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 18.03.2025 - 21:00 Uhr