BR24 Sport FC Bayern - FC Augsburg: Gibt es wieder einen Bobadilla-Moment?

Schon am 2. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Süd-Derby zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg. Die Schwaben konnten in der letzten Saison gegen die übermächtigen Münchner überzeugen. 2015 verließ der FCA die Münchner Arena sogar als Sieger.

Von Nicole Hornischer

Während der FC Bayern vergangene Saison seinen elften Titel in Folge feierte, jubelte der FC Augsburg darüber, das zwölfte Jahr hintereinander die Klasse gehalten zu haben. Am Sonntag (17.30 Uhr, live in der Radioreportage) findet nun das Duell der unterschiedlichen bayerischen Vereine statt - mit einer vermeintlich feststehenden Rollenverteilung.

Der FC Bayern hat aktuell einen Marktwert von 969,29 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de), dem gegenüber steht der FCA mit 123,7 Millionen - beim Rekordmeister ist Jamal Musiala laut dem Portal alleine schon 110 Millionen wert.

Der FC Augsburg geht also vom Papier har als klarer Underdog in die Partie. Wobei man nie einen Verein unterschätzen sollte - das haben die Schwaben schmerzlich am eigenen Leib in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligaaufsteiger Unterhaching (0:2) erfahren.

Berisha - der "Bayern-Schreck"

Und das wird auch der Rekordmeister wissen vor dem 25. Bundesligaduell der beiden Klubs. Oft konnten die Augsburger Nadelstiche gegen den scheinbar übermächtigen FC Bayern setzen - mal kleinere, mal größere. Letzte Saison schossen die Schwaben den FC Bayern und ihren damaligen Trainer Julian Nagelsmann am siebten Spieltag nach vier Partien ohne Sieg in die Krise. Den 1:0-Siegtreffer erzielte Mergim Berisha.

Und auch beim Rückspiel in der Arena lag kurzzeitig eine Sensation in der Luft: Wieder war es Berisha, der den FCA früh in Führung brachte - doch die Bayern drehten das Spiel und gewannen letztlich mit 5:3. Berisha traf noch zum 2:4 für die Augsburger. Kurz darauf berief sogar Bundestrainer Hansi Flick den "Bayern-Schreck" in den DFB-Kader.

Schon ein Jahr zuvor konnte der FCA die Liga wieder etwas spannender gemacht: Am 12. Spieltag bezwang der damalige Abstiegskandidat den Tabellenführer mit 2:1 und vermieste Thomas Müller (600.Pflichtspiel für den FCB) und Manuel Neuer (450 Bundesligaspiel) ihre Jubiläen. Am Ende der Saison hieß der Deutsche Meister trotzdem wieder FC Bayern. Der FCA wurde 14..

Mölders beendet beeindruckende FCB-Serie

Der allererste Sieg gegen die Münchner gelang den Augsburgern in ihrer dritten Bundesligasaison 2013/14: Am 29. Spieltag ließ Sascha Mölders die Fans in der ausverkauften Augsburger Arena jubeln. Sein 1:0-Siegtor beendete auch eine beeindruckende Serie des FC Bayern. Es war die erste Niederlage des FCB nach 53 Ligaspielen - und der erste Sieg der Schwaben gegen die Münchner nach fast 53 Jahren.

Erst ein einziges Mal verließ der FC Augsburg die Münchner Arena als Sieger. Matchwinner an diesem 9. Mai 2015: Raul Bobadilla. Mit einem traumhaften Hackentor überwand der Stürmer Nationalkeeper Neuer. Am 32. Spieltag stand der FCB zwar schon als Meister fest, doch das Team um Pep Guardiola wollte nach einer bitteren 0:3-Pleite in Barcelona Selbstvertrauen für das wichtige Champions-League-Halbfinal-Rückspiel sammeln - dieses verloren die Münchner dann mit 2:3.

Kann Augsburg am Sonntag wieder überraschen?

Ein wenig Hoffnung, dass sich ein Sieg in München wiederholen könnte, macht der Bundesliga-Auftakt der Augsburger. Zwar zeigte die Defensive der Schwaben gegen Mönchengladbach Schwächen, doch das Team von Enrico Maaßen bewies Moral und drehte das Spiel und lag bis kurz vor Schluss mit 4:3 in Führung. Erst ein Elfmeter in der Nachspielzeit kostete dem FCA den Sieg.

Maaßen sagte nach dem Spiel: "Jetzt fahren wir nach München. Das ist natürlich ein Vollbrett, da kannst du richtig einen auf die Glocke kriegen - oder du schaffst die Überraschung." Und er erinnerte an die mutigen Augsburger Auftritte gegen den Serienmeister in der Vorsaison: "Wir haben es letztes Jahr geschafft, dort drei Tore zu erzielen - und zu Hause haben wir gewonnen."

Quelle: Blickpunkt Sport 27.08.2023 - 17:30 Uhr