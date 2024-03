BR24 Sport FC-Bayern-Fans reagieren auf Hoeneß-Kritik mit Spruchband Stand: 31.03.2024 11:08 Uhr

Im Exklusivinterview mit BR24Sport hat Uli Hoeneß die Anhänger des FC Bayern für die wochenlangen Fanproteste kritisiert. Beim Spiel gegen Borussia Dortmund kam prompt die Antwort der Südkurve auf die scharfen Worte des Ehrenpräsidenten.

Von Nicole Hornischer

Im Exklusivinterview mit BR24Sport kritisierte Uli Hoeneß die FC-Bayern-Fans für die wochenlangen Fanproteste scharf - unter anderem machte er "die bescheuerten Tennisbälle" auf dem Platz und einer daraus resultierenden 15-minütigen Unterbrechung mitverantwortlich für die 2:3-Pleite in Bochum. "Und anschließend verlieren wir dieses Spiel in Bochum, das gar nicht zu verlieren war. Das sind dann die Leute, die immer behaupten von sich, dass sie die wahren Fans des FC Bayern sein, kann ich leider nicht unterschreiben", so der Ehrenpräsident.

Südkurve rollt Banner als Antwort auf Hoeneß-Kritik aus

Diese Worte ließ die Südkurve nicht auf sich sitzen und antworte umgehend: Nach der Halbzeit-Pause im Topspiel des Rekordmeisters gegen Borussia Dortmund rollten die Fans ein Spruchband aus. Darauf stand: "Für euren scheiss Fussball seid ihr doch selbst verantwortlich, Uli!" Eine klare Anspielung auf den legendären Wutausbruch von Uli Hoeneß auf der Jahreshauptversammlung 2007: Damals sagte der heute 72-Jährige: "Eure Scheiß-Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir."

Das ganze Interview mit Uli Hoeneß sehen Sie in der ARD-Mediathek. Ein ausführliches Interview sehen Sie am Sonntag in Blickpunkt Sport ab 21.45 Uhr im BR Fernsehen und Stream.

Meisterschaft so gut wie entschieden

Wie die kommenden Wochen die Stimmung bei den Anhängern des FC Bayern sein wird? Vor allem die Art und Weise wie die Münchner beim 0:2 gegen den BVB auftraten war enttäuschend und ein Rückfall in alte Zeiten - zahlreiche Fans verließen noch vor Abpfiff das Stadion.

Wenig war von der Spielfreude, wie bei den Kantersiegen gegen Darmstadt (5:2) und Mainz (8:1), zu sehen. "Ich frage mich, wie es passieren kann, dass wir so eine Einstellung an den Tage legen, in so einem Spiel", sagte ein frustrierter Joshua Kimmich nach dem Spiel bei "Sky".

Nach der Pleite gegen den BVB hat Trainer Thomas Tuchel Bayer Leverkusen schon mal vorab Glückwünsche zur Meisterschaft geschickt. Das Team von Xabi Alonso, der bei der Werkself bleiben wird, hat sieben Spieltage vor Schluss 13 Punkte Vorsprung auf die Münchner.

Den erfolgsverwöhnten Bayern droht die erste titellose Saison seit 2012. Nur in der Champions League ist der FCB noch im Rennen - im Viertelfinale wartet der FC Arsenal, aktueller Tabellenführer der Premier League. Das Hinspiel findet am 9. April statt (21 Uhr/live in der Radioreportage) - ohne Fans. Die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) verurteilte den Rekordmeister zu dieser Sperre, nachdem die Anhänger des Klubs beim Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom Pyrotechnik abgebrannt und damit gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatten.

