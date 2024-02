BR24 Sport FC Bayern dreht Rückstand - Heimsieg gegen Mönchengladbach Stand: 03.02.2024 17:36 Uhr

Der FC Bayern hat die Pflichtaufgabe gegen "Angstgegner" Borussia Mönchengladbach souverän gelöst. Die Gäste gingen in München am 20. Bundesliga-Spieltag zwar in Führung, am Ende gewann der Rekordmeister aber 3:1.

Von Bernd R. Eberwein

Der FC Bayern bleibt Tabellenführer Bayer Leverkusen auf den Fersen. Die Münchner siegten am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach, Leverkusen gewann bei Schlusslicht Darmstadt 98.

Leroy Sané an die Latte (5.), Leroy Sané knapp am Tor vorbei (10.) - der FC Bayern hätte im Heimspiel gegen Mönchengladbach dank seines glänzend aufgelegten Flügelwirblers schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse sorgen können.

Doch die Münchner Überlegenheit nach dem Anpfiff sorgte nicht für Tore. Und wie so oft in solchen Spielen: Nachdem sich die Partie etwas beruhigt hatte, setzten die Gäste Nadelstiche - und wie!

Elvedi trifft zur Gladbacher Führung

Nach gut einer halben Stunde meldete sich Mönchengladbach das erste Mal gefährlich vor dem Tor von Manuel Neuer, da hielt die Bayern-Defensive noch (33.). Doch in der zweiten gefährlichen Szene der Borussia sorgte Nico Elvedi nach einem schnellen Konter mit einem feinen Flachschuss für das 1:0 der Fohlen.

Die Münchner Reaktion fiel seltsam verhalten aus. Kein schnelles Aufbäumen, kein Drängen auf den Ausgleich. Fast schon überraschend glückte dem FCB noch vor der Pause der Anschlusstreffer.

Bayern-Ausgleich fast mit dem Halbzeitpfiff

Sané verschärfte auf der rechten Seite das Tempo und passte auf Thomas Müller, der weiter auf Aleksandar Pavlovic und vom Fuß des 19-jährigen Mittelfeldtalents landete der Ball im Tor (45.) - wenn die Münchner einmal schnell spielten, waren sie kaum zu verteidigen.

Das Bayern-Problem an diesem Nachmittag: Viel zu selten blitzte Perfektion in den Angriffen auf. Zwar drückten die Münchner nach dem Seitenwechsel wieder etwas mehr aufs Tempo. Doch die Mönchengladbacher Defensive agierte abgeklärt und diszipliniert.

Kane lässt den FC Bayern durchatmen

Die Bayern-Führung schließlich kam fast so überraschend wie der Ausgleich. Ein Münchner Angriff war eigentlich schon geklärt, Leon Goretzka kam dennoch an den Ball und durfte flanken.

Im Strafraum dann ein Hauch von Slapstick: Müller und Gladbach-Torwart Nicolas stiegen hoch, der Keeper konnte den Ball aber weder sichern noch entscheidend die Richtung verändern. Nutznießer war Harry Kane, der den Ball zum 2:1 ins leere Tor nickte (70.). Ein mögliches Foul von Müller am Torwart wurde nach Eingreifen des Videoschiedsrichters nicht festgestellt.

De Ligt trifft zum 3:1-Endstand

Die Führung sorgte für noch mehr Sicherheit beim Rekordmeister, der in der Schlussphase noch auf 3:1 erhöhte. Innenverteidiger Matthijs de Ligt traf in der 86. Minute.

Auch Tabellenführer Leverkusen gewinnt

Der knappe Bayern-Sieg sorgt weiter für Spannung in der Bundesliga. Weil Tabellenführer Leverkusen in Darmstadt gewann, bleibt der Abstand zu den Münchnern bei zwei Punkten.

Quelle: Heute im Stadion 03.02.2024 - 15:05 Uhr