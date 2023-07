BR24 Sport FC Augsburg: Vorbereitungsstart ohne Demirovic und Berisha Stand: 06.07.2023 21:26 Uhr

Der FC Augsburg startet in die Vorbereitung auf die kommende Saison, die nach Möglichkeit ohne Abstiegssorgen bestritten werden soll. Dafür hat der FCA Mannschaft und Betreuerstab umgebaut, doch könnte seinen besten Stürmer noch verlieren.

Mit einer Menge neuer Gesichter und viel Optimismus begann der FC Augsburg die Vorbereitung für die kommende Bundesligasaison. Das Ziel: Nach Jahren des Zitterns soll die kommende Spielzeit fernab von Abstiegssorgen bestritten werden. "Man sieht, dass wir den Kader jünger, schneller und belastbarer machen wollen", sagte Trainer Enrico Maaßen.

Dabei helfen sollen unter andrem die Neuzugänge Finn Dahmen, Patric Pfeiffer, Sven Michel, Tim Breithaupt und Masaya Okugawa, die gestern allesamt vor Ort waren. Der erst kurz zuvor präsentierte Offensiv-Spieler Okugawa trainierte allerdings nur individuell, da er noch immer an einem Schlüsselbeinbruch laboriert.

Die Neuzugänge des FC Augsburg mit Trainer Enrico Maaßen.

Marco Kostmann ist neuer Torwarttrainer

Und auch im Hintergrund ist einiges in Bewegung: In der sportlichen Führung hatte sich der FCA durch Sportdirektor Marinko Jurendic und Heinz Moser, Leiter Entwicklung, zuletzt bereits breiter aufgestellt. Marco Kostmann ist der neue Torwarttrainer. Quirin Löppert verstärkt als weiterer Reha- und Athletiktrainer das Team. Im Bereich der Physiotherapie erhält das bisherige Team zusätzliche Unterstützung durch Michael Schweika.

Es wird also einige Zeit dauern, bis sich beim FCA alles gefunden hat, die neuen Abläufe eingespielt sind und Team und Trainer miteinander warm geworden sind. Bis Coach Enrico Maaßen seine Startelf beisammen hat, wird es noch deutlich länger dauern. Denn aktuell blickt er noch in eine ungewisse Zukunft.

Reuter heizt Berisha-Spekulationen an

Das liegt vor allen Dingen an Mergim Berisha. Der 25-jährige Mittelstürmer, der vergangene Saison sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert hatte, möchte den FCA am liebsten nach nur einer Saison wieder verlassen und zu einem größeren Verein wechseln. Geschäftsführer Stefan Reuter gab den Gerüchten um den Berisha-Abgang nun neues Futter.

"Dass Mergim vielleicht direkt den nächsten Schritt gehen könnte, war im Grunde schon bei seiner Ausleihe [von Fenerbahçe, Anm. d. Red.] ganz offen angesprochen", sagte Reuter. "Für uns war wichtig, dass er bei uns einen langfristigen Vertrag über vier Jahre unterschreibt, wenn wir die Kaufoption ziehen. Danach sind wir für alles offen. Uns wird nachgesagt, wir würden Spieler blockieren. Das stimmt nicht."

Berisha-Abgang: Maaßen hofft auf "Win-Win-Situation"

Und auch Trainer Enrico Maaßen klang alles andere als kämpferisch, was den Verbleib von Berisha in der Fuggerstadt angeht: "Wenn er den nächsten Step zu einem anderen Klub geht und wir als Klub mit der Ablöse einverstanden sind, dann ist es für alle eine Win-Win-Situation."

Den Augsburger Stürmer suchte man am Donnerstag auf dem Trainingsplatz vergeblich. Grund dafür sind allerdings nicht etwa Gespräche mit anderen Vereinen, sondern gesundheitliche Probleme, die ihren Anfang in der vergangenen Saison hatten. Die Folgen eines Innenbandrisses im Sprunggelenk machen ihm noch immer zu schaffen. Und auch Sturmpartner Ermedin Demirovic fehlte, nachdem er Anfang Juni am Außenmeniskus operiert worden war. Auch dessen Verbleib in Augsburg ist nicht unbedingt gesichert.

Tietz als Berisha-Nachfolger im Gespräch

Berisha wurde zwar von den Schwaben nach einer Ausleihe nun fest von Fenerbahçe verpflichtet. Als Ablöse für den 25 Jahre alten Stürmer war dem Vernehmen nach ein Betrag von vier Millionen Euro fällig geworden - der FC Augsburg wird demnach einen Gewinn bei einem Verkauf machen. Berisha war mit neun Treffern der erfolgreichste Augsburger Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Auch ein Nachfolger soll schon bereitstehen. Phillip Tietz soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge mit dem FCA über einen Vertrag bis 2027 geeinigt haben. Eine Einigung mit Aufsteiger Darmstadt 98, wo der 25-Jährige einen Vertrag bis 2024 besitzt, steht allerdings bislang aus. Tietz kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 14 Tore und fünf Vorlagen bei 37 Einsätzen (Liga und Pokal).

Im besten Fall soll Tietz schon im Trainingslager dabei sein. Das schlagen die Augsburger wie letztes Jahr in Österreich auf. Vom 15. bis zum 23. Juli geht es diesmal aber nicht nach Tirol, sondern nach Schladming in der Steiermark. In den Testspielen geht es unter anderem gegen Besiktas Istanbul und die niederländischen Topteams PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam.

