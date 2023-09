BR24 Sport FC Augsburg verpflichtet Japhet Tanganga von Tottenham Hotspur Stand: 01.09.2023 17:28 Uhr

Der FC Augsburg hat sich am letzten Tag des Transferfensters in der Defensive verstärkt: Innenverteidiger Japhet Tanganga kommt vom englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur auf Leihbasis. Die Schwaben sicherten sich zudem eine Kaufoption.

Von Bernd R. Eberwein

Nach sieben Gegentoren in den ersten beiden Bundesligaspielen der neuen Saison 2023/24 legt der FC Augsburg in der Abwehr nach. Mit dem 24-jährigen Japhet Tanganga kommt ein Innenverteidiger aus der englischen Premiere League nach Schwaben. Das gab der Verein am "Deadline Day", dem letzten Tag der Transferperiode, bekannt.

Tanganga kommt zunächst auf Leihbasis. Wie der FC Augsburg allerdings mitteilte, besitzt der Klub eine Kaufoption. Der Marktwert des Defensivspezialisten wird auf derzeit sieben Millionen Euro taxiert.

Flexibel einsetzbar, stark in den Zweikämpfen

"Japhet ist ein sehr gut ausgebildeter und flexibel einsetzbarer Verteidiger, der sich durch seine Physis und Zweikampfstärke auszeichnet", wird FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Vereinsmitteilung zitiert. Tanganga soll sich in Augsburg "weiter entwickeln" und "unserem Team weitere Möglichkeiten in der Defensive geben."

Bei Tottenham Hotspur ausgebildet

Der gebürtige Londoner Tanganga wurde in der Jugend bei Tottenham Hotspur ausgebildet. Von 2015 bis 2019 spielte er für die U23 der "Spurs", 2019 feierte er sein Profidebüt. Bisher absolvierte er 27 Partien für den Premier-League-Klub, 41 in der Premier League 2. Daneben durchlief Tanganga alle englischen Junioren-Nationalmannschaften seit der U16 und absolvierte insgesamt 31 Partien für den Nachwuchs der "Three Lions".

Quelle: BR24Sport 01.09.2023 - 18:30 Uhr