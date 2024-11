BR24 Sport Ex-Bundesliga-Coach Jan Siewert übernimmt Greuther Fürth Stand: 12.11.2024 22:26 Uhr

Der Ex-Mainzer Jan Siewert wird neuer Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth soll das Kleeblatt vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bewahren. Zudem wird Stephan Fürstner neuer Sportdirektor.

Von BR24Sport

Nachdem auch unter Interimstrainer Leonhard Haas sich die Lage bei Zweitligist Greuther Fürth nicht verbessert hat, soll nun der ehemalige Mainzer Jan Siewert das abstiegsbedrohte Kleeblatt retten. Die Personalie gab der Verein am späten Dienstagabend in einer Pressemitteilung bekannt und ernannte zugleich Ex-Profi Stephan Fürstner zum neuen Sportdirektor.

Neu-Sportdirektor Fürstner kennt Siewert aus Mainz

„Ich kenne Jan noch aus meiner Zeit in Mainz und in den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, kamen wir zu der Überzeugung, dass er für uns der richtige Trainer ist", kommentierte Fürstner die Verpflichtung. Auch der Zeitpunkt sei wohl überlegt: "Die jetzt anstehende Länderspielpause bietet sich an, mit der Verpflichtung auch nicht bis zum Winter zu warten, sondern Jan die Möglichkeit zu geben, direkt mit der Mannschaft intensiv zu arbeiten."

Leonhard Haas zurück zur Fürther U23-Mannschaft

Für Interimscoach Leonhard Haas ist damit nach nur vier Spielen, in denen er lediglich einen Sieg holen konnte, bereits wieder Schluss. Der 42-Jährige rückt wieder in die zweite Reihe und kehrt zur U23-Regionalligamannschaft des Kleeblatts zurück, die er schon vor seiner Beförderung trainiert hatte. "Ich möchte mich zunächst bei Leo und Julian bedanken, die sich in den Dienst des Vereins gestellt haben und in einer schweren Situation übernommen haben", lobte Fürstner Haas' Arbeit.