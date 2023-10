Euroleage FC-Bayern-Basketballer chancenlos in Barcelona Stand: 20.10.2023 22:23 Uhr

Die FC Bayern Basketballer haben die Überraschung in der Euroleague klar verpasst. Gegen den FC Barcelona musste sich das Team von Trainer Pablo Laso deutlich mit 59:98 geschlagen geben.

Von Victor List

Am Ende war der FC Barcelona einfach eine Nummer zu groß für die Basketballer des FC Bayern München. Nur im zweiten Viertel war man ebenbürtig als sich die Gastgeber im Palau Blaugrana eine kurze Schaffenspause gönnten. Den Rest der Partie dominierten die Spanier und gewannen am Ende auch in der Höhe verdient mit 98:59 gegen den FC Bayern Basketball, der an diesem Abend nicht an die Leistungsgrenze herankam und sich am Ende mit mehr als 40 Punkten Rückstand geschlagen geben musste. Bester Werfer auf Münchner Seite war mit 13 Punkten Serge Ibaka, auf Seiten der "Blaugrana" war Jabari Parker am treffsichersten.

Schwaches erstes Viertel

Die Münchner waren nach dem Sieg bei Baskonia mit ordentlich Selbstvertrauen und auch wieder mit Sommer-Neuzugang Serge Ibaka angereist, doch im ersten Viertel holten die Gastgeber den FC Bayern schnell wieder auf den Boden der Tatsachen. Das Team von Trainer Pablo Laso sah in den ersten zehn Minuten wenig Land und ging mit einem 11:27-Rückstand in Abschnitt zwei.

In dem wurde es nur kaum besser. Die Münchner standen defensiv besser und die Trefferquote der Katalanen, die in Abschnitt eins noch hervorragend gewesen war, war nicht mehr ganz so stark (16:16). Dennoch blieben die Gäste in der Addition weiter im Hintertreffen sahen sich zur Pause einem 27:43-Rückstand gegenüber.

FCB-Basketballer werden demontiert

Auch in den dritten zehn Minuten fand der FCBB nicht ins Spiel. Zwar trafen die Münchner direkt mit dem ersten Spielzug mit einem Dreier aus der Ecke von Devin Booker, doch in der Folge wurden sie kaum noch gefährlich. So konnte Barcelona, das zunehmend in den Verwaltungsmodus schaltete, die Führung sogar noch ausbauen auf 30 Punkte (70:40 aus Sicht der Gastgeber).

Im letzten Abschnitt war der bayerische Widerstand dann endgültig gebrochen und die Spanier konnten weiter verlässlich punkten und das Ergebnis zur Demontage ausbauen. Am Ende verpassten die Gastgeber nur knapp die 100 Punkte. Wenigstens diese Blamage blieb den Münchnern erspart.

Quelle: BR24Sport im Radio 20.10.2023 - 22:54 Uhr