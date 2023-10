BR24 Sport "Erschließt sich mir nicht": Tuchel kritisiert USA-Reise des DFB Stand: 06.10.2023 14:17 Uhr

FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat die anstehende Reise der Nationalmannschaft in die USA scharf kritisiert und rechnet mit dem DFB ab. Tuchel befürchtet eine zu hohe Belastung für seine Spieler.

Von Victor List

In einer Woche absolviert die deutsche Nationalmannschaft zwei Testspiele in den USA. Trainer Thomas Tuchel ist diese USA-Reise des DFB-Teams ein Dorn im Auge.

"Vor einer EM in Deutschland in Amerika gegen Mexiko zu spielen, weiß ich nicht, ob sich das mir erschließt", begann Tuchel vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg (ab 17.30 Uhr in der Radioreportage) seine Rundumkritik am DFB-Trip nach Übersee.

Tuchel sieht Spieler "am Ende der Belastbarkeit"

Dabei fürchtet Tuchel hauptsächlich eine zu große Belastung für seine Spieler. Diese seien aufgrund des straffen Zeitplans "am Ende der Belastbarkeit", wettert der Trainer. Schließlich lägen hinter seiner Mannschaft drei Auswärtsspiele (Kopenhagen, Leipzig und Münster) mit entsprechenden "Reisestrapazen".

Die Nationalspieler kämen "am Donnerstag mit Jetlag zurück, sitzen am Freitag im Flieger nach Mainz und am Montag im Flieger nach Istanbul, kommen am Mittwoch wieder zurück", skizzierte Tuchel das straffe Programm der Münchner. "Dann ist ein Heimspiel dazwischen, und dann ist ein Auswärtsspiel im Pokal (in Saarbrücken Anm. d. Red.) und dann das Auswärtsspiel in Dortmund."

Tuchel wünscht sich mehr Mitspracherecht

Zudem wünscht sich der 50-Jährige mehr Mitspracherecht der Trainer. "Wir werden immer nur danach gefragt, wenn alles entschieden ist. Es fragt nie jemand nach, bevor man etwas entscheidet", bemängelte der Trainer und vermutete: "Wahrscheinlich wissen sie unsere Meinung und wollen sie nicht hören."

Und auch die Spieler sähen eine Reise wie diese wohl nicht so positiv, mutmaßte Tuchel. "Sie werden keinen Spieler finden, der Ihnen sagt: 'Ja, da kann ich richtig an mein Leistungslimit kommen mit dem Terminplan'", wetterte der FC-Bayern-Trainer.

Trend geht zu mehr Spielen

Der Trend zu immer mehr Spielen bereitet dem Übungsleiter Sorgen: "Die Champions League macht dann irgendwann mehr Spiele, die Euro wird erweitert, die WM wird erweitert. Die Spiele werden tausende Kilometer voneinander gespielt." Ähnlich hatte sich in der Vergangenheit auch Liverpools Trainer Jürgen Klopp geäußert, der als Kritiker dieser Entwicklung gilt.

