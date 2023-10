BR24 Sport Entscheidung morgen: Fällt Pokalspiel des FC Bayern ins Wasser? Stand: 30.10.2023 17:27 Uhr

Das Pokalspiel des FC Bayern beim 1. FC Saarbrücken steht weiter auf der Kippe. Weil der Platz der Saarländer durch Starkregen unbespielbar wurde, könnte die DFB-Pokal-Partie ins Wasser fallen. Eine endgültige Entscheidung wird am Dienstag erwartet.

Von Raphael Weiss

45 Minuten rutschten der 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden über den Rasen im Ludwigsparkstadion. An vielen Stellen stand das Wasser auf dem Rasen. An ein koordiniertes Fußballspiel war nicht zu denken. Und so traf Schiedsrichter Arne Aarnink die Entscheidung, die er eigentlich vor dem Anpfiff hätte treffen sollen: In Saarbrücken kann auf diesem Platz kein Fußballspiel stattfinden.

Entscheidung am Dienstag nach erneuter Platzbegehung

Aus München dürfte man diese Szenen argwöhnisch beobachtet haben. Denn am Mittwoch reist der FC Bayern München in die Landeshauptstadt des Saarlands, um bei dessen Drittligisten um den Einzug in die dritte Runde zu kämpfen. Doch ob diese Partie stattfinden kann, steht in den Sternen – oder besser: in den Wolken. Denn sollten die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage weiter anhalten, müsste wohl auch die DFB-Pokal-Begegnung abgesagt werden. Eine Entscheidung, ob das Spiel stattfinden kann oder nicht, soll nach einer erneuten Platzbegehung am Dienstag getroffen werden.

In Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) wurde kurzfristig ein handgeführter Aerifizierer angeschafft worden. Dies habe den Abfluss des Wassers bereits deutlich verbessert, weitere Arbeiten sollen am Dienstag folgen, teilte die Stadt Saarbrücken. "Die Stadt hat die Entscheidung noch nicht getroffen. Es gibt morgen noch mal eine Platzbegehung, ob die Maßnahmen greifen", sagte FCS-Sprecher Peter Müller am Montag.

DFB-Pokal-Duell: Ungewisser Blick auf die Wetter-App

Ein Blick auf die Wetter-App gibt – je nach Anbieter – Anlass zur Hoffnung oder für Sorgenfalten. Drei Tage Dauerregen auf der einen Seite, ein bisschen Nieselregen hier und da auf der anderen. Und deshalb wird die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Duell für beide Mannschaft mit einer gehörigen Portion Ungewissheit stattfinden. Denn Ausweichmöglichkeiten sind nicht in Sicht, die Stadien in Homburg und Kaiserslautern sind durch Pokalspiele schon belegt.

Zu Szenen wie am Sonntag, oder gar bei der "Wasserschlacht von Frankfurt" 1974, als bei der WM Deutschland und Polen aufeinandertrafen und einen kaum bespielbaren Rasen vorfanden, soll es aber nicht kommen. Damals waren es die technisch starken Polen, die besonders unter den Platzverhältnissen litten. Und so dürften auch die Münchner, selbst wenn der Rasen bis Mittwoch vom Wasser befreit werden kann, sich auf ein ungewohntes Spiel einstellen. Denn die einstudierten Offensiv-Kombinationen mit Kurzpassstafetten, könnten auf einem mitgenommenen Drittligarasen deutlich weniger reibungslos über das Geläuf fließen, als in der Münchner Arena.

Kaum Zeit für einen Nachholtermin

Sollte das Pokalspiel tatsächlich ausfallen, wäre ein Nachholspiel kaum möglich, ohne dass Ligaspiele der beiden Kontrahenten verschoben werden müssten. Für den FC Bayern geht es nach dem Bundesligatopspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag schon am folgenden Mittwoch gegen Galatasaray Istanbul, ehe sich die Nationalspieler nach dem Ligaspiel gegen Heidenheim in die Länderspielpause verabschieden.

Auch danach geht es mit englischen Wochen weiter: Nach dem Auswärtsspiel am 24. November gegen den 1. FC Köln, empfängt der FC Bayern den FC Kopenhagen in der Champions League. Auf das Ligaspiel gegen Union Berlin würde unmittelbar das DFB-Pokal-Achtelfinale folgen.

Quelle: BR24Sport im Radio 30.10.2023 - 10:54 Uhr