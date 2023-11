BR24 Sport Entscheidung beim FCN: Grethlein, Schäfer oder beide? Stand: 22.11.2023 15:10 Uhr

Aufsichtsratschef Thomas Grethlein gegen Ex-Club-Torwart Raphael Schäfer lautet das große Duell am Donnerstag bei der Aufsichtsratswahl des 1. FC Nürnberg. Am Ende dürften allerdings beide gute Chancen auf einen Platz im Gremium haben.

Von Maximilian Albrecht

Die Mitgliederversammlung des 1. FC Nürnberg, die am Donnerstag, 23. November in der Nürnberger Frankenhalle stattfindet, wirft bereits seit Monaten ihre Schatten voraus. Obwohl drei Mitglieder des neunköpfigen Aufsichtsrats neu gewählt werden, fokussiert sich alles auf das Duell zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Thomas Grethlein und dem früheren Torhüter Raphael Schäfer.

Gegenwind für Grethlein

Der Philosoph und Unternehmer Dr. Thomas Grethein ist bereits seit 2014 Mitglied des Aufsichtsrats und wurde damals auch direkt zum Vorsitzenden gewählt. In diesen neun Jahren erlebte der Verein eine wirtschaftlich und vor allem sportlich komplizierte Zeit, spielte nur ein einziges Jahr in der Bundesliga.

Seit der verkorksten vergangenen Saison, in der der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag gesichert werden konnte, sieht sich der 65-Jähirige massiver Kritik ausgesetzt. Die Aufarbeitung dieser Spielzeit von Sportvorstand Dieter Hecking erachten viele Fans als ungenügend. Grethlein hätte die sportliche Leitung ihrer Meinung nach noch kritischer hinterfragen müssen. Obwohl die organisierte Fanszene viele Jahre auf Grethleins Seite stand, wünscht sie sich nun einen Wechsel. In den vergangenen Heimspielen wurden in der Nordkurve immer wieder Banner und Plakate präsentiert, den Aufsichtsratsvorsitzenden auffordern, nicht mehr zu kandidieren.

Fans wollen Schäfer

Ein Bündnis verschiedener Fanclubs hatte sich bereits früh auf einen Nachfolger festgelegt: Raphael Schäfer soll der neue starke Mann beim Club werden und die nötige sportliche Kompetenz in den Aufsichtsrat bringen. "Ich glaube, dass die sportliche Kompetenz in diesem Gremium in den letzten Jahren eher sehr gering bis gar nicht da war. Mit Chhunly Pagenburg ist erst vor zwei Jahren das erste Aufsichtsratsmitglied gewählt worden, das aus dem Fußball kommt," hatte die Club-Ikone im BR24Sport-Interview bereits die Zusammensetzung des Aufsichtsrats bemängelt.

Schäfer, der insgesamt 389-mal für den Club zwischen den Pfosten stand und die Mannschaft im Jahr 2007 als Kapitän zum Pokalsieg führte, gab Mitte des Jahres seine Kandidatur bekannt. Der 44-Jährige galt schon in seiner aktiven Zeit als Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, der den Finger oft in die Wunde legte und Konfrontationen mit den Fans nur selten aus dem Weg ging. Jetzt aber ziehen die Fans und der ehemalige Kapitän an einem Strang, wodurch Schäfer auch gute Chancen haben dürfte, in des Gremium gewählt zu werden.

Können die Fans Wiederwahl Grethleins verhindern?

Ähnlich gut stehen die Chancen aber auch für Thomas Grethlein, der trotz des Gegenwindes vieler Fans nach wie vor eine große Zahl an Mitgliedern auf seiner Seite haben dürfte. Spannend wird die Frage, ob sich die organisierten Fans neben dem Ex-Spiele Chhunly Pagenburg und Raphael Schäfer auf einen dritten Kandidaten einigen, um eine Wiederwahl Grethleins zu verhindern. Neben den drei genannten stellen sich der Professor Matthias Fifka, der Unternehmensberater Klaus Stöckert und der Maschinenbaumeister Reinhold Härtlein zur Kandidatur.

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 23.11.2023 - 18:30 Uhr