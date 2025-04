BR24 Sport Eishockey-Drama: Panther unterliegen Köln in der Overtime Stand: 14.04.2025 21:50 Uhr

Die Entscheidung fiel in der Overtime: Der ERC Ingolstadt hat das sechste Spiel gegen die Kölner Haie knapp mit 2:3 verloren. Damit ist für die Panther die Saison beendet. Köln trifft im Finale der Deutschen Eishockey Liga auf die Eisbären Berlin.

Von BR24Sport

Der ERC Ingolstadt hat alles gegeben und im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga gegen die Kölner Haie am Ende doch noch verloren. Das sechste Spiel in der Best-of-seven-Serie entschied Justin Schütz mit seinem Treffer zum 3:2-Erfolg der Gastgeber in den Schlusssekunden der Overtime. Der bittere Play-off-Endstand: 2:4 aus Sicht des oberbayerischen Hauptrundensiegers, sorgte für hängende Köpfe. Die Gastgeber jubelten dagegen euphorisch, denn sie stehen zum ersten Mal seit 2014 wieder im Finale. Gegner sind dann die Eisbären Berlin.

Ingolstadt will Spiel sechs unbedingt gewinnen

Die Panther setzten früh Akzente und konnten ihre Torgefährlichkeit in die Waagschale werfen. Von der fehlenden Effizienz, die den ERC noch beim letzten Gastspiel in der Domstadt plagte, war nichts mehr zu sehen. So gingen die Schanzer dann auch durch Austen Keating (7') mit 1:0 in Führung.

Das Team von Mark French konnte zudem durch den Treffer von Wayne Simpson nachlegen und brachte den Großteil der 18.600 Zuschauer in der Kölner Arena zwischenzeitlich zum Schweigen. 14:6 Torschüsse waren ein zusätzlicher Beleg für die Offensivqualitäten der Oberbayern. Doch die Haie gaben sich nicht geschlagen und Moritz Müller weckte die Halle mit seinem Anschlusstreffer wieder auf. Nach dem ersten Drittel führten allerdings die Gäste mit 2:1. Nach dem torlosen mittleren Spielabschnitt waren die Ingolstädter weiter in der Erfolgsspur unterwegs.

Showdown verlängert in die Overtime

Das änderte sich allerdings im letzten Drittel, weil Gregor MacLeod die Scheibe an Golie Christian Heljanko vorbei zum 2:2 einnetze. Ingolstadt suchte nach der passenden Antwort, denn jetzt mussten die Oberbayern unbedingt liefern, sonst war die Saison hier zu Ende. Abbott Girduckis sorgte für den nächsten Torabschluss, scheiterte aber an Július Hudáček. Mathew Bodie schob den Puck dagegen knapp rechts am Tor vorbei. Heljanko rettete im Gegenzug gegen Frederik Strom.

Eine ausgeglichene Partie bildete der Stand von 2:2 laut Torschussbilanz allerdings nicht ab. Denn abermals hatten die Oberbayern mit 11:6 die Nase vorn. Insgesamt machte das ein deutliches 36:20. Allerdings konnten die Gäste nicht unbedingt mehr Torchancen verbuchen.

Da es nach 60 Minuten keinen Sieger gab, ging das Spiel in die fünfminütige Verlängerung. In den letzten Sekunden der Overtime entschied dann Justin Schütz das Spiel. Köln steht im Finale. Für den ERC ist die Saison dagegen zu Ende.

Quelle: BR24 im Radio 14.04.2025 - 20:54 Uhr