3. Liga Effizienter Auftritt - Ingolstadt siegt klar gegen Ulm Stand: 30.09.2023 16:18 Uhr

Dritter Sieg in Folge: Der FC Ingolstadt 04 hat am 8. Spieltag der 3. Fußball-Liga mit viel Effizienz gespielt und aus wenigen Chancen vier Tore gegen Aufsteiger Ulm erzielt.

Von BR24Sport

Der FC Ingolstadt hatte im Topspiel gegen den bislang in der Saison stark aufspielenden Aufsteiger aus Ulm zwar nicht allzu viele Chancen, doch die nutzte das Team von Michael Köllner eiskalt. Benjamin Kanurić (5‘), David Kopacz (45‘), Jannik Mause (54‘) und Julian Kügel netzten für die Schanzer ein.

Schon in der fünften Minute stellte das Team von Michael Köllner klar, hier wollen wir die Punkte holen. Die Schanzer nutzten dafür gleich die erste Chance. Einen Einwurf von Malone, der das Leder bis in den Strafraum schickte, konnte die Ulmer Abwehr nicht entschärfen. Kurz vor der Strafraumgrenze kam Benjamin Kanurić ans Spielgerät und versenkte den Ball zum 1:0 im Tor von Christian Ortag. Es war bereits das dritte Saisontor für den Mittelfeldmann der Schanzer. Lob gab es dafür in der Pause von FCI-Sportdirektor Ivica Grlic für den gerade Mal 20-jährigen Torschützen: "Wir glauben, dass er sehr viel Potenzial hat. Seine Reise ist noch nicht zu Ende.“

• Die 3. Liga - alle Spiele im Liveticker, Tabelle, Torjäger und mehr im BR24Sport Livecenter

FCI-Abwehr hält dicht

Ulm zeigte sich unbeeindruckt, machte das Spiel und forderte die Gastgeber. Den Schwaben fehlte aber die Durchschlagskraft. Einen Freistoß von Léo Scienza faustete Marius Funk weg. Zudem stand die Abwehr des FCI stabil und die Gastgeber blieben bei Standards gefährlich. Ryan Malones Kopfball ging in der 34. Minute allerdings am Tor vorbei. Nach 45 Minuten trafen erneut die Schanzer. David Kopacz netzte vor der Pause noch eiskalt zum 2:0 ein. Die Mannschaft von Thomas Wörle lag zum ersten Mal in der Saison zur Halbzeit zurück.

Toptorjäger Maus feiert siebten Saisontreffer

Mit seinem siebten Saisontreffer machte Stürmer Jannik Mause dann in der 54. Minute schon fast den Deckel aufs Spiel. Ortag hatte einen Schuss von Felix Keidel nach vorne abgewehrt. Das Spielgerät fiel Mause direkt vor die Füße. Aus sieben Metern machte der 25-Jährige das 3:0 perfekt.

Was konnte Ulm noch dagegensetzen? Wörle brachte frische Kräfte. Der eingewechselte Tobias Rühle prüfte Funk. Die Gäste waren bemüht aber zu ungefährlich im Abschluss. Die Defensive hielt nicht stand. So konnte der eingewechselte Julian Kügel die Anzeige auf 4:0 stellen.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 30.09.2023 - 14:00 Uhr