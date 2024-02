BR24 Sport Dünnes Eis oder sorgenfrei: FC Augsburg vor wegweisender Partie Stand: 29.02.2024 15:50 Uhr

Jess Thorup hat den FC Augsburg innerhalb von sechs Monaten in der Bundesliga stabilisiert und könnte gegen Darmstadt dem Klassenerhalt näher kommen. Sorgen macht dem Dänen derweil die Lage bei den abstiegsbedrohten Augsburger Panthern in der DEL.

Das Sorgenkind im bayerischen Schwabenland so spät in der Saison ist ausnahmsweise nicht der FC Augsburg. Das liegt zu großen Teilen auch an Jess Thorup. Der Däne ist seit Oktober Trainer des FCA. Neun Punkte beträgt der Abstand auf den 1. FC Köln und somit auf einen Relegationsplatz.

Der Abstiegskampf ist derzeit ungewohnt weit weg. Und so blicken die sorgenvollen Blicke der Sportfans aus der Region in Richtung Deutschen Eishockey Liga (DEL). Dort wanken die Augsburger Panther dem Abstieg entgegen, was auch Eishockey-Fan Thorup zu schaffen macht.

Augsburg-Trainer: "Es tut mir leid für die Panther"

Thorup ist selbst regelmäßig im Curt-Frenzel-Stadion zu Gast, so auch zuletzt gegen Mannheim. "Es tut mir leid für die Panther, dass sie gestern verloren haben. Sie haben gegen ein sehr gutes Team aus Mannheim gespielt und hatten ihre Möglichkeiten." Das DEL-Schlusslicht hatte zuletzt bereits die wichtigen direkten Duelle gegen die Iserlohn Roosters und bei den Löwen Frankfurt knapp verloren.

Die Hoffnung auf ein Wunder schwindet, bei vier Punkten Rückstand und nur noch drei ausstehenden Partien. Doch Thorup bleibt optimistisch: "Solange es möglich ist, hoffe ich, dass sie es versuchen. Ich gehe gerne zum Eishockey, um meine Unterstützung zu geben."

Mit Schwung ins Sechs-Punkte-Spiel in Darmstadt

Doch allzu viel Zeit, sich mit dem Wohl und Wehe der Panther zu beschäftigen, hat Thorup auch nach dem wichtigen 2:1-Erfolg seines Teams über den SC Freiburg am vergangenen Wochenende nicht. In Sicherheit wiegen darf sich der FCA noch nicht. Am Samstag steht das Duell mit Tabellenschlusslicht SV Darmstadt an (SV Darmstadt - FC Augsburg am Samstag, 2. März, ab 15.30 in der Radioreportage und im Liveticker). Für Thorup eine richtungsweisende Begegnung: "Das ist jetzt eine Möglichkeit für uns und die Mannschaft, zu zeigen, wo wir hin wollen, in welche Richtung wir gehen wollen", sagte der Fußball-Coach. "Dieses Spiel könnte die Richtung zeigen. Ich hoffe, wir sind bereit dafür."

Fehlender Kampf auswärts: Thorup schärft die Sinne

Der 54-Jährige setzte deshalb direkt nach dem Erfolg gegen Freiburg noch in der Kabine den Fokus: "Am Sonntag in der Analyse habe ich die Mannschaft gefragt: 'Was machen wir jetzt? Sind wir zufrieden mit einem Sieg oder wollen wir mehr?' Jetzt ist Zeit, das zu machen. Wir sind bereit, was uns in Darmstadt erwartet." Wieder mit dabei nach seiner Gelbsperre und Rippenprellung ist Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw. Sein Vertreter Maximilian Bauer rückt wieder zurück auf die Ersatzbank.

Das Problem: Auswärts tut sich der FCA schwer, gerade gegen kämpferisch eingestellte Teams. Natürlich wünscht sich Thorup, dass seine Mannschaft "viele Dinge wieder mitbringt", die gegen Freiburg funktioniert haben. Gleichzeitig muss sein Team in Darmstadt "erstmal vom Kampf ins Spiel kommen". Bei den letzten beiden Gastspielen in Bochum (1:1) und Mainz (0:1) gelang dies nicht. "Wenn wir nicht bereit sind, dann kriegen wir Probleme", weiß Thorup.

Schlechte Erinnerungen an das Hinspiel

Wie schnell das geht, konnte der FCA in der Hinrunde am eigenen Leib erfahren. Denn die Lilien gewannen mit 2:1 beim FCA. Dass Darmstadt seitdem keine der 16 Liga-Partien mehr gewonnen hat und bis ganz ans Ende des Klassements rutschte, solle den FCA nicht blenden. "Ich habe versucht, die ganze Woche nur über uns zu sprechen", schilderte Thorup.

Mit einem Sieg könnte Augsburg in die obere Tabellenhälfte vorstoßen und möglicherweise den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern. Eine Niederlage und Köln könnte bis auf sechs Punkte an den FCA heranrücken. Dünnes Eis also, und diesen Untergrund würde Eishockey-Fan Thorup lieber den Panther überlassen.

