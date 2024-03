BR24 Sport Dritter Sieg bei DEL-Playoffs: München vor Halbfinal-Einzug Stand: 22.03.2024 22:15 Uhr

In der Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga ging es am Freitagabend Schlag auf Schlag: Red Bull München holte sich den dritten Sieg und ist nur noch einen Sieg vom Playoff-Halbfinale entfernt.

Von BR24Sport

Titelverteidiger EHC Red Bull München scheint zur entscheidenden Zeit in der Deutschen Eishockey Liga in Topform zu kommen und ist nur noch einen Sieg vom Playoff-Halbfinale entfernt. Am Freitag gewann das Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm auch das dritten Viertelfinalspiel bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:3 (0:1, 3:0, 0:1) und kann schon am Sonntag die Best-of-seven-Serie daheim mit dem vierten Sieg entscheiden.

"So ist der Plan. Die Chance, die du jetzt zu Hause hast, willst du auch nutzen", sagte Kapitän Patrick Hager beim Internet-Sender MagentaSport. Der Nationalspieler schoss zwei Tore für den Meister, der die Hauptrunde nur als Tabellenfünfter beendet hatte.

Für den neben München vor Saisonbeginn größten Favoriten Adler Mannheim läuft es nach einer ebenfalls problematischen Hauptrunde indes auch in den Playoffs noch nicht so gut. Nach dem Auftaktsieg in der Viertelfinalserie am vergangenen Wochenende bei den Eisbären Berlin verloren die Adler am Freitag das dritte Spiel in der Hauptstadt mit 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). Damit führen die Eisbären in der Serie nun 2:1.

