BR24 Sport Dreesen verrät: 30 Millionen Startgeld für FC Bayern bei Klub-WM

Dass die Klub-WM finanziell lukrativ für den FC Bayern sein wird, war schon klar. Nun gab der FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen Einblicke in die exakten Summen, die die Münchner erwarten können. Schon das Startgeld hat es in sich.

Die Klub-WM in den USA ist für die Bayern bereits durch die Teilnahme finanziell attraktiv. Jan-Christian Dreesen verriet, dass die Münchner allein durch das Startgeld und einen zusätzlichen Bonus als europäischer Topverein 30 Millionen Dollar (rund 27,8 Millionen Euro) einnehmen werden. Bei sportlichen Erfolgen können weitere Prämien dazukommen. Dem Sieger winken am Ende mehr als 100 Millionen Dollar. Insgesamt schüttet der Weltverband FIFA für die erste Klub-WM eine Milliarde Dollar aus - dazu kommt ein Solidaritätsbetrag von 250 Millionen Euro für nicht teilnehmende Mannschaften.

"Es ist zuallererst für uns eine sportliche Challenge. Wenn der einzige Grund, teilzunehmen, ein finanzieller wäre, dann sollten wir das nicht tun", sagte Dreesen, räumte aber ein: "Für uns als FC Bayern ist die Teilnahme auch ökonomisch attraktiv und sie wird natürlich attraktiver, je weiter wir kommen."

Der FC Bayern wird bei der Klub-WM sein Basislager in Orlando aufschlagen. Das gab Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bekannt und schilderte, dass dies organisatorisch mit drei Gruppenspielen an der Ostküste ideal sei. Der deutsche Fußball-Rekordmeister fliege voraussichtlich am 10. Juni nach Florida, ergänzte Dreesen. Ob dann schon alle Spieler dabei sind oder einige, die davor etwa in den Nationalmannschaften eingespannt sind, nachreisen, das sei noch offen.

Die Münchner bestreiten am 15. Juni Cincinnati ihr erstes Gruppenspiel gegen Auckland City und damit nur eine Woche nach dem Finale in der Nations League. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte angekündigt, dass er bei der Auswahl der Fußball-Nationalspieler für das Turnier vom 4. bis 8. Juni in München und Stuttgart keine Rücksicht auf die anschließende Klub-Weltmeisterschaft nehmen werde.

Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen äußerte Verständnis für Nagelsmanns Plan. "Das ist in Ordnung so. Wenn ich mich in ihn hineinversetze, dann verstehe ich das", sagte Dreesen in München bei der offiziellen Präsentation des Pokals der Klub-WM. Der Bundestrainer könne ja nicht seine besten Spieler außen vor lassen, ergänzte der Top-Manager. "Ohne den FC Bayern wäre die Nationalmannschaft nur die Hälfte wert."

Dreesen unterstrich, dass das erstmals ausgetragene Weltturnier für Vereine in den USA eine sportlich reizvolle Aufgabe sei - auch wenn die zusätzliche Belastung für die Profis groß sei. "Die Spieler sind alle heiß. Wir wollen nicht nur teilnehmen, sondern gewinnen. Wir wollen möglichst weit kommen", sagte Dreesen. "Es ist keine Lustreise, sondern eine echte Challenge."

Neben Auckland spielen die Bayern in der Vorrunde noch gegen die Boca Juniors aus Argentinien sowie den portugiesischen Spitzenklub Benfica Lissabon.

