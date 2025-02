Siebte Heimniederlage TSV 1860 München verliert klar gegen Bielefeld Stand: 21.02.2025 21:00 Uhr

TSV 1860 München unterliegt Arminia Bielefeld mit 0:3 in der 3. Liga. Trotz Chancen fehlten den Löwen spielerische Lösungen. Bielefeld nutzte entscheidende Momente und fügte den Münchnern die siebte Heimniederlage der Saison zu.

Von Karoline Kipper

In einem umkämpften Spiel mit vielen Zweikämpfen ging Arminia Bielefeld in der 36. Minute in Führung. Auch der TSV 1860 hatte Chancen, insgesamt fehlten den Löwen aber spielerische Lösungen. So konnten sich die Münchner nicht belohnen, ließen die Bielefelder in entscheidenden Momenten durchkommen und verloren mit 0:3 (0:1) – es ist die siebte Heimniederlage in dieser Saison.

Unterhaltsamer Beginn ohne Tore

Beide Mannschaften brachten von Beginn an viel Energie auf den Platz. In einer guten Drittliga-Partie hatten die Gäste aus Bielefeld die erste Chance der Partie, doch aus spitzem Winkel traf Joel Grodowski nur das Außennetz. In der 26. Minute kombinierten sich die Löwen schön in den gegnerischen Strafraum, dort zog Julian Guttau an zwei Gegenspielern vorbei und legte für Dickson Abiama auf, doch seinen Flachschuss hielt Jonas Kersken fest.

Uldriķis Tor entscheidet das Spiel

In der 36. Minute nutzten die Gäste eine der raren Chancen. Roberts Uldriķis sicherte einen langen Abstoß und leitete auf Joel Grodowski weiter, der den Ball stark über Marco Hiller zum 0:1 lupfte. Insgesamt war die erste Halbzeit sehr umkämpft, Arminia kassierte drei Gelbe Karten, während der TSV spielerisch zu selten Lösungen fand.

Mehr Druck, aber keine Tore

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machte die Elf von Patrick Glöckner mehr Druck, doch nachdem die Bielefelder immer häufiger gefährliche Umschaltsituationen kreierten, flachte die Anfangsoffensive der Löwen etwas ab und die Partie wurde ausgeglichener. In der 79. Minute kam Dickson Abiama im Strafraum an den Ball, doch der Angreifer schoss weit über das Tor. Das Spiel blieb ruppig, Schiedsrichter Marc Philip Eckermann verteilte einige gelbe Karten.

Entscheidung in der Schlussphase

Roberts Uldrikis sorgte in der 83. Minute für die Entscheidung. Der Lette verwandelte einen perfekten Querpass von Lukas Kunze zum 0:2. In der Nachspielzeit erhöhte Julian Kania auf 0:3 per Konter. Die Münchner stehen nun auf Tabellenplatz 14 mit einem schlechten Torverhältnis und müssen sich vorhalten lassen, dass sie aus einer ausgeglichenen Partie keinen Punkt mitnehmen.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 22.02.2025 - 08:55 Uhr